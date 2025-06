A Funambolika tornano gli artisti internazionali: ecco l’unica data italiana di “A Simple Space”

Con il tutto esaurito registrato dai primi due appuntamenti, Funambolika – Festival Internazionale del Nuovo Circo – promosso dall’Ente Manifestazioni Pescaresi e ideato e curato dal regista e storico del circo Raffaele De Ritis, si prepara ad accogliere un nuovo, straordinario spettacolo. Martedì 1° luglio, all’Arena del Porto Turistico Marina di Pescara, arriva per la prima volta in Italia la pluripremiata compagnia australiana Gravity & Other Myths con “A Simple Space”, uno spettacolo acclamato in tutto il mondo grazie alla sua energia travolgente, alla fisicità mozzafiato e all’immediatezza emotiva.

Creato da un collettivo di giovani artisti tra i più innovativi della scena circense contemporanea, “A Simple Space” propone un’acrobatica essenziale e potente, che mette al centro il corpo e l’interazione umana. Sostenuti dal ritmo incalzante di un percussionista dal vivo, sette acrobati sfidano i propri limiti fisici senza riserve. Privo di scenografie imponenti o effetti speciali, lo spettacolo si affida alla forza e all’autenticità della performance, alla complicità tra i performer e all’empatia con il pubblico, coinvolto in un’esperienza immersiva e adrenalinica, a stretto contatto con gli artisti. Si può percepire il calore, sentire ogni respiro ed essere immersi in ogni momento.