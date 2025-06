Sogna ragazza, sogna! Il Pescara Calcio Femminile in Serie C

Un sogno da difendere, una squadra da sostenere. Siamo i genitori delle ragazze del Pescara Calcio Femminile, una famiglia sportiva con oltre 300 ragazze dai 7 ai 25 anni, un settore giovanile in crescita costante e una prima squadra che, con passione e sacrificio, ha conquistato sul campo l’accesso alla Serie C per il secondo anno consecutivo.

Ma senza fondi, per scelta della società, non possiamo partecipare. L'anno scorso abbiamo dovuto rinunciare. Quest'anno chiediamo aiuto a chi crede nello sport, nell’inclusione e nel futuro delle nuove generazioni. Perché raccogliamo fondi? Con il tuo contributo potremo coprire Iscrizione al campionato di Serie C, Divise, attrezzature, spese di trasferta, Attività del settore giovanile. Il calcio femminile è sport nella sua forma più pura.

Le nostre ragazze non scendono in campo per denaro o visibilità, non hanno nemmeno rimborsi. Giocano per passione, per la voglia di stare insieme, di crescere, di divertirsi. Ogni allenamento è una sfida, ogni partita una festa. Il calcio per loro è un mezzo per esprimersi, superare ostacoli, sentirsi parte di qualcosa di grande.

Sostenere il Pescara Calcio Femminile significa difendere uno sport vero, fatto di sacrificio, emozioni sincere e legami autentici. Significa credere che il futuro dello sport sia anche femminile, giusto, accessibile a tutte. Dona per dare a queste ragazze la possibilità di vivere il sogno che si sono guadagnate. Noi genitori lo faremo per primi, per favore, aiutaci anche tu.

Anche un piccolo gesto può fare la differenza. Se non puoi donare, condividi questa campagna: la visibilità è parte della nostra forza! “Una squadra unita, dentro e fuori dal campo. Ogni sorriso è un traguardo, ogni traguardo un sogno condiviso”. Fai la tua donazione a questo link.