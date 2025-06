Coordinamento Interassociativo Volontari Italiani Sangue, Pasquale Colamartino è il coordinatore regionale

In Abruzzo nasce una nuova realtà strategica per il sistema trasfusionale regionale: è stato ufficialmente costituito il CIVIS (Coordinamento Interassociativo Volontari Italiani Sangue).

L’iniziativa, maturata durante una riunione nella sede Avis di Pescara, vede protagoniste tutte le principali organizzazioni impegnate nella promozione del dono del sangue: Avis Regionale Abruzzo, Croce Rossa Italiana, Ados Lanciano, Donatori nati Abruzzo e Fidas Abruzzo.

A ricoprire il ruolo di primo portavoce sarà Pasquale Colamartino, ematologo, già direttore del Centro Regionale Sangue e del Servizio Trasfusionale del ‘San Pio’ di Vasto, componente del Comitato Direttivo del Centro Nazionale Sangue e attualmente consigliere di Avis Nazionale.

La sua nomina segna un momento cruciale per l’unione e il coordinamento del volontariato abruzzese legato alla donazione di sangue.

“Il CIVIS rappresenta un punto di arrivo naturale per un percorso avviato da anni - dichiarato Colamartino -. Le associazioni hanno lavorato insieme per garantire autosufficienza, qualità e sicurezza nella raccolta degli emocomponenti. Ora siamo pronti a fare un salto di qualità, presentandoci come interlocutori compatti davanti alle istituzioni”.

L’obiettivo condiviso è chiaro: rafforzare la sinergia tra le associazioni per migliorare l’efficienza del sistema trasfusionale e promuovere in modo ancora più capillare la cultura del dono.

Il CIVIS Abruzzo si configura come uno strumento fondamentale per affrontare le sfide future, in un contesto in cui la solidarietà, la competenza e l’unità d’intenti diventano sempre più centrali.