Diorama Festival torna a fare tappa a Loreto Aprutino tra memoria e tradizione

Per la terza volta, Diorama Festival fa tappa a Loreto Aprutino. Un ritorno atteso, in un luogo che rappresenta in modo emblematico la visione del Festival: radicare l’arte nei territori, accendere un dialogo tra contemporaneo e tradizione, e costruire relazioni vive con le comunità. La cornice sarà ancora una volta quella della Fontana Grande, uno dei luoghi più simbolici del borgo, un’opera monumentale del Settecento, che da secoli disseta il paese e la sua storia. Questa volta, sarà lei a brillare: un intervento site-specific di light-art & video-mapping la trasformerà in architettura luminosa, fondendo pietra e immaginazione.

L'appuntamento è per sabato 5 luglio dalle ore 17,30. L'ingresso è gratuito. A proposito del Festival, così interviene Federico Acconciamessa, vice sindaco di Loreto Aprutino: “Diorama è un esempio virtuoso di come si possa fare cultura vera nei borghi. Un’iniziativa che valorizza non solo il nostro patrimonio, ma anche le energie giovani e locali. È una collaborazione che cresce con naturalezza e visione”.



Loreto Aprutino è un borgo che conserva il ritmo antico della terra e la grazia colta dell’arte. Passeggiare tra le sue vie è come scoprire un’armonia fatta di curve dolci, silenzi pieni e improvvise aperture sul paesaggio. È il luogo perfetto per una tappa Diorama: qui la cultura si intreccia con la comunità, generando un legame che ogni anno si fa più solido. Come spiega Paolo Cicalini, ideatore e direttore artistico di Diorama Festival, “Loreto Aprutino è stato sin da subito un riferimento per noi. La sua eleganza, il suo silenzio, la sua comunità: sono elementi che risuonano perfettamente con la visione di Diorama. Tornarci per la terza volta non è una consuetudine, ma sempre un nuovo inizio”.

Per Gioia Di Girolamo, direttrice artistica arti visive e comunicazione Diorama Festival, “lavorare sulle arti visive in luoghi come questo significa mettere in discussione il confine tra opera e paesaggio. La performance di quest’anno è pensata come un gesto collettivo, fragile e necessario, che parla di direzione, movimento e attesa”.



Questo è il programma

MUSICA

Emmanuelle, ore 00.00

Cantautrice, dj e performer italo-brasiliana, è un’artista dalla cifra elegante e indecifrabile: mescola disco, elettronica minimale e testi in italiano. I suoi live e dj set sono magnetici, sensuali e liberatori. Da Parigi a Tokyo, passando per Diorama.



Marta Paradise, ore 22.30

Duo da Martina Franca che suona italo disco con spirito pop e un’estetica tra malinconia e festa.



Samo, ore 20.00

DJ resident di Riviera Dancing, unisce house mediterranea, suoni vocali e groove nostalgici.



ARTI VISIVE ore 20.30

"BABORDO E TRIBORDO"

Performance collettiva del progetto "La pazienza dell’acqua, la noia della pietra"

A cura di Maurizio Coccia e Dalia Cendamo.

Direzione artistica: Gioia Di Girolamo.

Artiste: Francesca Chiola, Sara Dias, Satya Forte.



TALK ore 18.30

FAME Storie di successo tra sogno e provincia

Con Donatella Di Pietrantonio, Alberto Mutignani, Matteo D'Alonzo.



Tre storie diverse che raccontano cosa significa restare, partire, tornare. La provincia non come confine ma come tensione creativa. Un confronto onesto, ironico e necessario.



CALICI CREATIVI ore 17.30

Un laboratorio dove vino e colore si incontrano: degustazione guidata e pittura collettiva per creare un’opera corale con i prodotti e i gesti

del territorio. Quota: 10 euro. Prenotazione: 327/1680091 (Alice).



L'appuntamento gode del patrocinio della Regione Abruzzo – Giunta e Presidenza del Consiglio, patrocinio del Comune di Loreto Aprutino.

Con il contributo della Fondazione Pescarabruzzo, in collaborazione con: ABAQ – Associazione Borgolive e Consulta Giovanile Loreto Aprutino.