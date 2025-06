Il questore incontra le persone aggredite nel bar di Porta Nuova [FOTO]

Ieri il Prefetto Ferdani, il questore Solimene e il Vicario della Questura hanno incontrato i gestori del bar di Porta Nuova, vittime di una brutale aggressione, lo scorso 25 giugno, da parte di alcuni giovani che erano stati richiamati per il loro atteggiamento molesto.

Solidarietà e vicinanza è stata espressa alle vittime del vile gesto, che colpisce non solo i due commercianti ma “l’intera comunità cittadina che crede nella legalità e nel rispetto delle regole”, come si legge in una nota della polizia. All’evento è seguito un incontro che ha coinvolto le varie forze dell’ordine, durante il quale sono stati disposti capillari controlli dell’intera area oggetto del grave episodio per contrastare ogni gesto di violenza con azioni concrete di prevenzione e tutela.