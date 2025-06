Scontro moto-auto, morto un centauro di Elice

Oggi pomeriggio, intorno alle 14:30, una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Teramo è intervenuta a seguito di un incidente stradale avvenuto nei pressi di Villa San Romualdo nel comune di Castilenti. Nell'incidente è rimasta coinvolta una moto che, percorrendo la strada comunale, si è scontrata frontalmente con una Jaguar F-Pace. A seguito del violento impatto, il conducente della moto, un ragazzo 28enne residente ad Elice, è deceduto. Il personale dell'elisoccorso, intervenuto sul posto, non ha potuto fare altro che constatare la morte del giovane.

La coppia di turisti finlandesi di mezza età a bordo dell'auto, non ha riportato conseguenze nell'incidente e non ha avuto necessità delle cure del personale sanitario giunto sul posto. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati ed hanno collaborato con il personale sanitario per soccorrere le persone coinvolte nell'incidente. Sul luogo dell'intervento sono giunti anche i Carabinieri di Giulianova e di Castilenti che hanno effettuato i rilievi e gli accertamenti necessari. La strada comunale è rimasta chiusa al traffico veicolare per tutta la durata delle operazioni di intervento e dei rilievi dell'incidente.