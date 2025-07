"Anch'io sono la protezione civile": a Manoppello il campo scuola regionale

Rendere i giovani consapevoli del ruolo attivo che possono svolgere nella società, partendo dai piccoli gesti e dall’impegno quotidiano verso la tutela dell’ambiente, del territorio e della collettività. È iniziato venerdì 27 giugno a Manoppello il Campo Scuola regionale di Protezione Civile “Anche io sono la protezione civile” promosso dall’Associazione Nazionale Alpini.

23 ragazzi tra gli 11 e 13 anni sono impegnati in un percorso didattico di una settimana, articolato in esercitazioni pratiche, lezioni teoriche e visite programmate e si stanno avvicinando con entusiasmo alla conoscenza del sistema di protezione civile e al mondo del volontariato, approfondendone competenze, professionalità, scopi.

Sveglia di buon’ora, sistemazione delle brande, colazione, alzabandiera e tante attività quotidiane dalle escursioni all’aperto alla conoscenza dei corpi di protezione civile. Dai pasti, alla cura dei luoghi, alle attività condivise; i ritmi del campo base, istituito a Manoppello scalo nella sede della primaria, sono scanditi da un programma intenso. Apprezzate le visite in Questura a Pescara, a tu per tu con gli agenti della Polizia di Stato; presso il Comando provinciale del Corpo dei Vigili del Fuoco; con la squadra cinofila per la ricerca delle persone scomparse degli Alpini. Una giornata è stata dedicata alla scoperta delle attività e dei compiti del Centro regionale di Protezione Civile che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la formazione e l'addestramento del personale impegnato nella gestione delle emergenze alla scoperta della sede dell’Agenza a L’Aquila. A completare il programma delle attività, escursioni in montagna, giochi didattici su piani d’emergenza e sul sistema nazionale di protezione civile, nozioni di primo soccorso.

“Diventato nel tempo un appuntamento atteso e particolarmente frequentato dai ragazzi dell’intero territorio – ha spiegato il coordinatore regionale dell’ANA sezione Abruzzi Antonio Iezzi – il campo estivo di Manoppello è un’occasione unica di condivisione e conoscenza per i ragazzi che vi prendono parte ma anche per i tanti volontari impegnati nelle diverse attività e che ringrazio per il loro impegno. Quello di Manoppello è uno dei sei Campi Scuola organizzati dall’associazione Alpini in Regione e tra i trentadue svolti o in fase di svolgimento in Italia nel corso dell’estate 2025”.

“Come Amministrazione siamo sempre orgogliosi di collaborare con gli Alpini presenti a Manoppello con un nutrito ed attivo gruppo di Protezione Civile – hanno dichiarato il sindaco Giorgio De Luca e l’assessore alla Protezione Civile comunale Roberto Cavallo – e ringraziamo i volontari impegnati nel campo scuola che stanno offrendo ai giovani partecipanti un’esperienza convivenza unica nel suo genere, alla scoperta del complesso ed interessante mondo di Protezione civile, parlando di tutela ambientale, rispetto del territorio, attenzione al sociale. Grazie quindi all’Associazione Alpini e alle famiglie per la fiducia e buon campo ai ragazzi!”. Il Campus estivo di Protezione civile si concluderà venerdì 4 luglio.