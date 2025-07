Coni Abruzzo e PharmapiÃ¹ insieme per lo sport e la salute

Il Comitato Regionale Coni Abruzzo e Pharmapiù, azienda leader nel settore dei dispositivi medico-sanitari, annunciano con orgoglio una nuova collaborazione nell’ambito dell’iniziativa "Lo sport non va in vacanza". Grazie al contributo generoso e totalmente gratuito dell’azienda, ogni centro di attività sportiva coinvolto nel progetto sarà dotato di una valigetta sanitaria completa, con l’obiettivo di garantire interventi di primo soccorso rapidi ed efficaci per bambini e ragazzi impegnati nelle attività estive.

Il Presidente del Coni Abruzzo ha salutato con grande entusiasmo l'accordo, sottolineando il valore sociale dell'iniziativa: "Questo progetto rappresenta la sintesi perfetta tra sport, tutela della salute e spirito solidale. La scelta di Pharmapiù di sostenere in modo concreto la sicurezza dei nostri ragazzi è un gesto che ci riempie di gratitudine e fiducia. Ringraziamo l’azienda e il suo patron per aver sposato con convinzione il nostro messaggio: lo sport è un diritto, anche e soprattutto in sicurezza".

Alle sue parole ha fatto eco Gabriele Bankowski, fondatore e patron di Pharmapiù, che ha ribadito le motivazioni profonde che hanno portato l’azienda a sostenere il progetto: "Per noi, salute e prevenzione sono valori fondamentali. Sostenere lo sport giovanile vuol dire investire in una società più sana, attiva e consapevole. Abbiamo deciso di partecipare a questa iniziativa perché condividiamo la visione del Coni Abruzzo: rendere lo sport accessibile e sicuro per tutti, anche nei mesi estivi".

L’iniziativa è già operativa e coinvolgerà i centri sportivi su tutto il territorio comunale, offrendo un contributo concreto alla promozione dello sport come strumento educativo, formativo e di inclusione sociale.