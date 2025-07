Inner Weel Pescara: passaggio del martelletto

Ieri il Convento di San Panfilo in Spoltore ha accolto la manifestazione organizzata dall’Inner Weel Pescara per il passaggio del martelletto. Dopo la presidenza di Paola Quattrini il testimone è passato ad Aureliana De Filippis Delfico che condurrà l’associazione per il prossimo turno presidenziale.

Tanti gli ospiti presenti che hanno plaudito le due interpreti principali Paola Quattrini che, nel discorso di chiusura del suo operato, ha parlato dei tanti progetti fatti e delle socie che l’hanno accompagnata in questa esperienza e Aurelia De Filippis Delfico che ha preso l’incarico nell’idea di continuare ed accrescere quello che già è stato fatto.

Discorso ricco di propositi condito con un po’ di giusta emozione per Aurelia De Filippis Delfico. Dopo la cerimonia del passaggio gli ospiti si sono recati nel chiostro del convento dove era stata allestita l’accoglienza.

Il Convento di San Panfilo in Spoltore è un luogo bellissimo sia come struttura sia per il panorama che si gode. A far compagnia un trio di artisti napoletani Napulammore che hanno cantato e fatto cantare tutti ricordando canzoni napoletane allegre e romantiche.