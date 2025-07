Minaccia e aggredisce gli agenti, momenti di tensione in piazza Santa Caterina

Nel corso della mattinata, intorno alle 12, gli agenti della Polizia Locale di Pescara, unitamente ad una pattuglia della Sezione Volanti della Questura, hanno tratto in arresto un 30enne, ritenuto responsabile di danneggiamento aggravato, rifiuto di fornire le generalità nonché di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Nel dettaglio, alle ore 11:40 circa, durante i quotidiani controlli svolti da personale della Polizia Locale di Pescara, coordinati sul posto dal Comandante Danilo Palestini, una pattuglia, dopo essere giunta nei pressi di piazza S. Caterina, ha proceduto al controllo di quattro persone, una delle quali, alla vista degli operatori, ha cercato di dileguarsi. Dopo averlo raggiunto, al fine di espletare il controllo, l’uomo ha immediatamente assunto un atteggiamento poco collaborativo tentando di aggredire gli agenti.

Dopo averlo faticosamente fatto salire a bordo dell’auto di servizio, l’uomo, nel tentativo di fuggire, colpiva ripetutamente la vettura di servizio provocandone il grave danneggiamento. Sul posto sono quindi intervenute in supporto le Volanti della Questura e grazie al concorso operativo del personale presente, l’uomo è stato posto in sicurezza. Accompagnato negli uffici di polizia, il 30enne, alla luce dei fatti accaduti, è stato dichiarato in arresto e condotto presso la locale casa circondariale a disposizione dell’A.G. Per due operatori, a causa delle lesioni subite, è stato necessario il soccorso dei sanitari.