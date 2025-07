Lettura per l'infanzia, fa tappa a Pescara lo Speedy Book

Ha fatto tappa a Pescara lo “Speedy Book”, la simpatica ape car colorata dell’associazione “Domenico Allegrino” (capofila) che gira l’Abruzzo, con libri e giochi, per promuovere la lettura tra i bambini da 0 a 6 anni. L’attività rientra nel progetto “Cammini tra le pagine”, realizzato con il finanziamento del “Centro per il libro e la lettura” (Cepell).

La biblioteca itinerante si è fermata in via Tirino in occasione della manifestazione “Una festa tra sentieri e strade”, che si è svolta su iniziativa della scuola “Nido d’oro”, il Comune di Pescara e l’Università telematica “Leonardo Da Vinci”. Alle famiglie presenti è stata proposta una lettura animata, divertente e coinvolgente, alla quale i bimbi si sono ispirati, una volta concluso il racconto, per disegnare protagonisti ed elementi della storia. Gli elaborati sono stati ritagliati e incollati su un cartoncino che ha riprodotto l’ambientazione della lettura.

“Abbiamo preso parte alla festa su invito del ‘Nido d’oro’, che è uno dei nostri partner di progetto – spiega Antonella Allegrino, fondatrice dell’associazione – L’attività proposta è stata molto apprezzata da bambini e adulti, che hanno seguito con attenzione la lettura animata, divertendosi e lasciandosi coinvolgere. Con il supporto dei nostri operatori, i piccoli hanno poi disegnato personaggi e animali che avevano colpito la loro immaginazione. È stata l’occasione per promuovere l’importanza della lettura per l’infanzia e per stimolare la fantasia e la creatività dei bambini, tenendo impegnati anche i genitori che li hanno supportati durante l’attività. La proposta del libro ‘su tre ruote”, veloce e itinerante, rende l’esperienza accessibile e attrattiva per tutti e può portare la lettura in zone meno servite da biblioteche o librerie. Gli animatori dello ‘Speedy Book’, nel prosieguo dell’attività, si fermeranno in numerosi Comuni delle province di Pescara, Chieti e Teramo per organizzare momenti di lettura animata e per mettere a disposizione di bambini e famiglie una vasta selezione di libri e giochi educativi. In modo divertente e interattivo, si avvicineranno i più piccoli alla lettura e verrà creata un’occasione di condivisione e scoperta per tutta la famiglia. Lo ‘Speedy Book’ porterà cultura e allegria nelle piazze, nei parchi e nei luoghi di aggregazione dei territori interessati dal progetto”.

"Cammini tra le pagine", progetto realizzato con il finanziamento del “Centro per il libro e la lettura” - Determinazione dirigenziale n. 138/2024 di approvazione della graduatoria, codice progetto 2023-LG3-00526 - ha come obiettivo la promozione della lettura nella prima infanzia. La capofila è l'associazione Domenico Allegrino Odv di Pescara, che collabora con i partner: Associazione culturale Terrateatro di Giulianova (Teramo); Case circondariali di Pescara e Teramo; Comuni di Casoli, San Vito Chietino (Chieti) e Montorio al Vomano (Teramo); Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per le Tecnologie Didattiche; Consultorio Familiare Diocesano Ets di Ortona (Chieti); Cooperativa sociale C.A.M.U.S. a. r. l. di Pescara; Istituto comprensivo Pescara 7; Istituto statale d'istruzione superiore "Algeri Marino" e l’Istituto comprensivo “G. De Petra” di Casoli; Inclusiamo di Chieti; Istituto comprensivo di Nereto-Sant’Omero (Teramo); Istituto comprensivo “F. Masci” di Francavilla al Mare (Chieti); L’impronta cooperativa sociale a.r.l. di Montesilvano (Pescara)- “Nido d’oro”; Palazzo Tilli di Casoli. Il territorio interessato dal progetto comprende i Comuni di Pescara; Teramo; Casoli, Francavilla al Mare, San Vito Chietino (Chieti); Sant'Omero, Giulianova, Nereto, Montorio al Vomano, Torano Nuovo (Teramo).