Assegnato a Pescara il Grand Prix Kinder Joy of Moving di Sciabola a squadre Under 14

Grandi notizie per la scherma abruzzese con la pubblicazione del calendario agonistico per la stagione 2025/2026 da parte della Federazione Italiana Scherma: le competizioni nazionali, infatti, tornano a Pescara grazie all'assegnazione del Grand Prix Kinder Joy of Moving di Sciabola a squadre Under 14 al Club Scherma Pescara. Si tratta di una gradita conferma: è la terza volta che la Federazione Nazionale sceglie Pescara e l'Abruzzo per ospitare l'importante kermesse sportiva.

Il Grand Prix Kinder Joy of Moving raduna le sciabolatrici e gli sciabolatori Under 14 da tutta Italia, pronti a incrociare le lame nella più importante competizione a squadre della stagione. Un appuntamento attesissimo, che porta già da tre anni numerose presenze a Pescara, alla scoperta del capoluogo adriatico e della regione, generando un indotto fondamentale a livello turistico e a livello economico.

Una conferma, quella dell'assegnazione del Grand Prix Kinder Joy of Moving di Sciabola al Club Scherma Pescara, che ribadisce l'ottimo lavoro svolto a livello organizzativo dalla realtà abruzzese e che riempie d'orgoglio l'intera delegazione. Soddisfazione per la conferma della competizione nazionale è stata espressa dal Delegato FIS per l'Abruzzo, Vincenzo De Bartolomeo: la scelta della Federazione dimostra una volta di più come la scherma abruzzese sia in grado di proiettarsi al centro della scena del panorama nazionale, facendosi notare per competenza, professionalità e preparazione.

Il Grand Prix Kinder Joy of Moving di Sciabola a squadre Under 14 è atteso a Pescara per il fine settimana 30 gennaio - 1° febbraio 2026; a fare gli onori di casa sarà ancora una volta il Club Scherma Pescara e l'Abruzzo intero si prepara ad accogliere a braccia aperte lo scenario italiano della scherma giovanile.