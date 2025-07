Movida, D'Alonzo: "Garantire il giusto equilibrio tra il diritto al divertimento e quello al riposo"

“Dopo aver sollecitato un intervento del Parlamento al fine di aggiornare i limiti sull’inquinamento acustico, il nostro deputato on. Guerino Testa ha subito recepito la richiesta attivandosi per portare il tema all’attenzione del Ministro dell’Ambiente. Si apre ora un confronto necessario su un tema che riguarda tutte le città italiane tenendo come obiettivo quello di garantire il giusto equilibrio tra il diritto al divertimento e quello al riposo”.

E' quanto afferma, sui suoi canali social, il consigliere comunale Alessandro D'Alonzo (Fratelli d'Italia), che è anche presidente della Commissione Ambiente, a proposito di movida e divieti in piazza Muzii con l'ordinanza Cenerentola e, soprattutto, l'intervento dell'on. Testa, che ha deciso di sottoporre la questione al Parlamento, più precisamente al sottosegretario Barbaro.