"Sant'Andrea rimane solo", Insieme per Pescara critica l'assenza della marineria alla processione

“Sant'Andrea rimane solo. Dopo anni e anni la marineria non parteciperà alla processione ormai storica per i festeggiamenti di Sant'Andrea. Un protettore e simbolo di una città che ormai è solo sul mare, ma non di certo "di mare". Anni e danni di promesse sul porto, per cui basterebbe anche solo copiare da situazioni simili in giro per il Mediterraneo e non solo. La manutenzione non è il forte delle amministrazioni di Pescara, come non lo si vede in giro per la città, allo stesso modo accade per il dragaggio del fiume e della Darsena. Su queste problematiche sono state vinte fior fior di elezioni, un evergreen elettorale sempre spendibile. Neppure la tripletta comune, regione e Stato, dello stesso colore politico, sono andati oltre le chiacchiere".

Così in una nota l'associazione Insieme per Pescara, che aggiunge: "Bisognerebbe iniziare a dire a chiare lettere cosa fare di questo porto, uscendo dai disegnini sui fogli e dalle piazzette colorate. Porto di Pescara sì o no? Città di mare o città col mare? La marineria esca dalle logiche di partito e di ideologia ed elegga dei propri rappresentanti o persone di vera fiducia, per tutelare gli interessi di una fetta della Pescara storica, ormai sempre più sbiadita e succube delle pacche sulla spalle", conclude l'associazione.