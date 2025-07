Manoppello, rimossa l’impalcatura: la Basilica del Volto Santo ritrova la sua facciata

Dopo oltre un anno e mezzo, la facciata della Basilica del Volto Santo di Manoppello torna finalmente visibile. È iniziata stamane la rimozione dei ponteggi e dei teli di protezione che, dal novembre 2023, ne coprivano completamente la vista. Una bella notizia per i cittadini e per i tanti pellegrini e i turisti che ogni giorno raggiungono il santuario che custodisce il Sacro Velo di Gesù.

“Finalmente viene restituita alla comunità e ai visitatori la vista della facciata, cuore architettonico e simbolico della Basilica – dichiarano il sindaco Giorgio De Luca e l’assessore Roberto Cavallo – A nome dell’amministrazione comunale e dei Frati Cappuccini esprimiamo sincera gratitudine al prefetto di Pescara Flavio Ferdani per il prezioso sostegno istituzionale e per il suo ruolo determinante che ha consentito di superare le criticità rinvenute e riprendere i lavori”.

I problemi strutturali della facciata sono noti dal 2016. Dopo alcuni interventi urgenti, solo nel 2023 grazie a un finanziamento di 360 mila euro provenienti dal Fondo Edifici di Culto nell’ambito della progettazione Pnrr i lavori di recupero funzionale sono partiti ufficialmente. Poi un lungo stop di cantiere, e dopo mesi, la successiva ripartenza con un ulteriore contributo ministeriale.

“Per noi è un momento davvero emozionante – commenta padre Antonio Gentili, rettore della Basilica –. Dopo anni segnati da disagi e limitazioni, soprattutto per anziani, persone con disabilità e famiglie con bambini, costretti a slalom fra ponteggi e transenne; possiamo finalmente restituire piena dignità e accessibilità al nostro santuario, in particolare in questo anno giubilare, che vede migliaia di pellegrini giungere ogni settimana a Manoppello. La Basilica è un luogo che parla al cuore, e ora lo potrà fare anche attraverso la bellezza ritrovata della sua facciata. Le prossime festività del Volto Santo avranno un significato ancora più profondo: quello di una rinascita”.

Soddisfazione è stata espressa dal prefetto di Pescara Flavio Ferdani che ha ringraziato l’ingegner Vittorio Federico Rapisarda, provveditore interregionale per le Opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, per l’impegno profuso nella risoluzione delle problematiche riscontrate “poiché la Basilica del Volto Santo di Manoppello merita la dovuta attenzione”. La rimozione dei ponteggi dovrebbe concludersi entro il fine settimana.