Convocazione storica per lâ€™asd Uguali nello Sport: Maria Camilla Niola agli Europei di Hockey 2025

L’asd Uguali nello Sport celebra con orgoglio la convocazione della propria atleta Maria Camilla Niola agli Euro Hockey Championships 2025, in programma a Mönchengladbach (Germania) dal 10 al 14 agosto. La comunicazione ufficiale è giunta dalla Federazione Italiana Hockey su Prato, sancendo un traguardo straordinario per l’associazione pescarese impegnata nello sport inclusivo. Un grande motivo d’orgoglio per il Coni Abruzzo.

Per l’asd Uguali nello Sport, da anni punto di riferimento nell’ambito della disabilità e dell’attività motoria, questa convocazione rappresenta una pietra miliare: "Maria Camilla è arrivata da noi con fragilità comuni a tanti ragazzi con disabilità. Attraverso il lavoro quotidiano, la fiducia e la dedizione, ha compiuto un percorso esemplare fino a raggiungere l’eccellenza," ha dichiarato Roger Visini, il presidente dell’associazione.

Oltre al valore sportivo, il risultato porta con sé un forte messaggio sociale: "Questa convocazione è un segnale potente per genitori e ragazzi: a Pescara esiste una realtà sportiva inclusiva capace di formare atleti e persone. È un invito a credere nel potenziale di ciascuno e a costruire insieme percorsi di crescita".

Il nome di Maria Camilla Niola figura ora tra gli atleti convocati per rappresentare l’Italia in uno dei palcoscenici internazionali più prestigiosi dell’hockey su prato. Un orgoglio per la città, per l’associazione e per tutto il movimento paralimpico.