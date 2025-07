Adricesta porta la "Festa dei Bambini" all'ospedale: ospite d'eccezione Heather Parisi

Sarà un pomeriggio di sorrisi, musica e solidarietà quello in programma martedì 29 luglio alle ore 15.30 per i piccoli degenti dei reparti di Neonatologia, Chirurgia Pediatrica, Pediatria, Ematologia Pediatrica e Day Hospital Onco-Ematologico Pediatrico dell'Ospedale Civile di Pescara, dove si terrà la "Festa dei Bambini" dedicata a Valentina, promossa da Adricesta Onlus, da sempre al fianco dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

Un evento speciale che quest'anno vedrà per la seconda volta, la partecipazione straordinaria di Heather Parisi, icona amata del mondo dello spettacolo, che ha voluto essere accanto ai bambini ricoverati, per portare un messaggio di vicinanza e tanta allegria. Come di consuetudine, l'iniziativa coinvolgerà volontari, i dirigenti ASL, personale sanitario, genitori e piccoli pazienti, in un momento di condivisione e leggerezza, all'interno di un ambiente ospedaliero che, grazie all'impegno di ADRICESTA, si trasformerà in un luogo di festa e sorrisi.

«Anche quest'anno vogliamo donare ai nostri piccoli una giornata diversa, piena di gioia e di colori, perché il gioco e la fantasia sono parte fondamentale della loro cura», spiega la presidente Carla Panzino, da sempre con i volontari, anima delle attività dell'associazione. «Siamo felici e onorati di accogliere Heather Parisi, che con la sua presenza, ancora una volta, renderà questa giornata ancora più speciale. Voglio ringraziare i Carabinieri del comando provinciale di Pescara con i motociclisti dell'Arma, la Gadoo eventi che porterà le sue mascotte e i tutti i nostri amici, che non ci fanno mai mancare il loro appoggio».

«La Festa dei Bambini è molto più di un evento: è un gesto d'amore verso i piccoli pazienti del nostro Ospedale, un'occasione per portare loro gioia, spensieratezza e sorrisi autentici. Un grazie sentito va all'Associazione ADRICESTA Onlus, presieduta da Carla Panzino, che da anni è al nostro fianco con generosità e concretezza, promuovendo iniziative che migliorano la qualità dell'assistenza e rendono più umano il percorso di cura. Un ringraziamento speciale anche a Heather Parisi, che con la sua presenza testimonia un'attenzione rara e preziosa. La sua partecipazione rappresenta un segno di vicinanza che resterà nel cuore di tanti bambini e famiglie. Tanta solidarietà ci ricorda quanto sia importante prendersi cura non solo della malattia, ma soprattutto della persona. E quando a farlo è una comunità che si stringe attorno all'ospedale con affetto e impegno, il valore si moltiplica. Grazie di cuore a tutti», dichiara il direttore generale della Asl, Vero Michitelli.