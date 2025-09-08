Accademia in Famiglia: incontro annuale delle delegazioni abruzzesi dellâ€™Accademia Italiana della Cucina

Ieri al Convento di San Patrignano un incontro Accademia in famiglia per le delegazioni abruzzesi dellâ€™Accademia Italiana della Cucina. Appuntamento che, per il quarto anno, vede riunirsi le Delegazioni Abruzzesi per trascorrere ore insieme, tra i soci, per conoscersi e condividere esperienze culturali. Per questo quarto anno lâ€™incontro Ã¨ stato nel territorio Vestino dellâ€™entroterra pescarese tra i borghi di Collecorvino e Picciano.

Questâ€™anno il tema trattato Ã¨ stato Borse, vimini e mappine: i sapori delle scampagnate che ha visto quali relatori la Prof.ssa Eide Spedicato, antropologa e il Dott. Corrado Pierantoni, nutrizionista e scrittore. Lâ€™incontro Ã¨ stato moderato da Maurizio Adezio del Centro Studi AIC e le conclusioni sono state fatte da Mimmo Dâ€™Alessio Vice Presidente Vicario dellâ€™Accademia.

Ha aperto i lavori Nicola Dâ€™Auria che ha invitato i delegati presenti, Antonio Moscianese Santori â€“ Delegato di Atri Franco Santellocco Gargano â€“ Delegato di Avezzano e della Marsica Nicola Dâ€™Auria â€“ Delegato di Chieti Demetrio Moretti â€“ Delegato di lâ€™Aquila Giuseppe Fioritoni â€“ Delegato di Pescara Giuseppe di Giovacchino â€“ Delegato di Pescara Aternum Giovanni Dâ€™Amario â€“ Delegato di Sulmona Claudio Dâ€™Archivio â€“ Delegato di Teramo Adri Cesaroniâ€“ Delegato del Vasto, a fare un saluto ai tanti presenti accademici soci e ospiti

La prof. Spedicato Eide, ha parlato di scampagnate nella storia, con uno excursus sulla tradizione del fenomeno del mangiare fuori cittÃ e della scampagnata e del termine che oramai Ã¨ desueto perchÃ© ricorda tempi in cui si andava in famiglia, carichi di borse piene di cibo, in zone dove passare una giornata allâ€™aperto senza grandi pretese.

Ma il temine e lâ€™attivitÃ di andare fuori porta, per passare il tempo libero, in Italia Ã¨ legato soprattutto alla gita del lunedÃ¬ dellâ€™angelo, pasquetta, quando câ€™Ã¨ la risurrezione non solo religiosa, ma soprattutto un momento stagionale della rinascita della vita. La rinascita della vita giÃ si festeggiava nellâ€™etÃ latina legata ad alcune divinitÃ come Persefone o Flora che annunciavano la rinascita della natura allâ€™aperto.

In etÃ romana c'erano le passeggiate in campagna, ovviamente con cibo al seguito, come pratica filosofica e nellâ€™era medievale, in genere i nobili, che si dedicavano alla caccia dovendo sostare per una pausa erano soliti organizzare degli spuntini all'aperto. Anche Plinio raccontava di rinfreschi serviti vicino a fontane dove il cibo veniva servito su vasi galleggianti. Della scampagnata parlarono anche Lucrezio, Virgilio, Tibullo e Orazio ma anche Seneca e Ovidio.

Tracce di questa pratica si devono a Gaston de Foix, il quale descrive un evento del genere nel 1387 soffermandosi sul cibo che in quell'occasione veniva offerto ai commensali. Câ€™erano pasticcini, prosciutti, carne al forno annaffiati quindi, non la scampagnata dalla quale siamo sostanzialmente avvezzi.

Nel 1500 c'Ã¨ un episodio che potrebbe essere associato a una scampagnata sui generis, San Filippo Neri era solito donare ai pellegrini, per il pellegrinaggio delle sette chiese, un fagotto di cibo proprio perchÃ© potessero desinare. Questo potrebbe intendersi come una sorta di scampagnata.

Nel tempo, soprattutto nel Seicento, la scampagnata venne sostituita dal pic-nic che Ã¨ una parola francese costituita da due parole con il significato di spiluccare cose di poco conto. Nel XVII secolo fu Maria Antonietta che incentivÃ² i banchetti di corte allâ€™aperto nei giardini di Versailles.

In Inghilterra questa partica divenne frequente, per una cultura particolarmente attenta alla natura, che fu anche oggetto di letteratura.

In Abruzzo lâ€™uso delle scampagnate era sempre per la pasquetta e si svolgeva nei pressi del fiume Sangro, vicino a torrentelli e altri corsi e specchi dâ€™acqua. Oggi, purtroppo, alle scampagnate si aggiunge il poco rispetto per la natura e per gli altri e chi trascorre il tempo in aree libere e nei boschi lascia i luoghi utilizzati sporchi con poco riguardo per le persone e la natura. A parlare del cibo Ã¨ stato il dott. Corrado Pietrantonio che ha chiarito l'importanza del cibo da consumare durante la giornata sia lavorativa sia festiva.

Sapersi nutrire Ã¨ di importanza basilare per la vita e il dott. Pierantoni ha anche parlato della troppa diffusione di cibi super processati e dellâ€™uso a volte eccessivo degli integratori. I migliori integratori sono giÃ in natura e basta saper scegliere cibi che nutrono senza apportare eccessi di zuccheri e ponderali al proprio fisico. La conclusione, dellâ€™interessante incontro, Ã¨ stata fatta da Mimmo D'Alessio che ha parlato di tradizioni e usi abruzzesi delle gite e scampagnate, anche citando Gabriele Dâ€™Annunzio in un suo scritto sullâ€™argomento.

La giornata conviviale Ã¨ continuata presso il ristorante Dimora Cecchini in Contrada Colline di Picciano accolti dal titolare Gabriele Armenti, Presidente Associazione Ristoratori FIPE Pescara, dalla Brigata di cucina guidata da Enio Affettuosa e dal Direttore di Sala Vincenzo Delli Rocioli. Simposiarchi della conviviale i due Delegati pescaresi Giuseppe Di Giovacchino e Giuseppe Fioritoni. Lâ€™incontro Ã¨ stato lâ€™occasione per una piacevole convivialitÃ allâ€™insegna dellâ€™amicizia e della cultura e la scampanellata, delle campane delle delegazioni, ha chiuso con brio la piacevole giornata.