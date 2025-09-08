Auto contromano sull'A25, coppia fermata a Torre de' Passeri

Tragedia sfiorata domenica pomeriggio sull'autostrada A25, dove una coppia di circa 30 anni a bordo di una berlina nera ha imboccato contromano il tratto compreso tra Bussi sul Tirino e Torre de' Passeri, in direzione Pescara. Una pericolosa svista che ha causato attimi di terrore sia per il conducente e la compagna, uniche persone a bordo, sia per i numerosi automobilisti in transito.

Proprio da questi ultimi sono arrivate diverse segnalazioni alla polizia stradale di Pratola Peligna, che Ã¨ intervenuta prontamente riuscendo a bloccare il veicolo all'altezza di Torre de' Passeri. L'auto Ã¨ stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi. Per il conducente sono scattati anche una sanzione amministrativa, il ritiro immediato della patente e l'avvio della procedura di revoca. Fortunatamente nessuna conseguenza fisica per la coppia e per gli altri utenti della strada.