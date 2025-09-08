Partecipa a Pescara News

'Palestina libera, subito!', De AndrÃ© e la bandiera sul palco

Cristiano incanta Pescara e chiede un minuto di silenzio. Ecco il racconto della serata

Redazione
Musica e Spettacolo
'Palestina libera, Palestina libera subito'. Dal palco del Festival Dannunziano che si Ã¨ chiuso ieri sera a Pescara, Cristiano De AndrÃ© ha chiesto 'un minuto di silenzio per questa povera gente' prima di intonare â€˜Disamistadeâ€™, uno dei brani del padre Fabrizio che lui ha interpretato mirabilmente davanti a un pubblico entusiasta e commosso. 

"Mi vergogno in questo momento di essere italiano. Ãˆ uno schifo quello che sta accadendo", ha continuato Cristiano nel suo appello a metÃ  concerto, accolto da un lungo applauso. E dopo il silenzio osservato dalla platea, prima di tornare ai suoi strumenti, ha sventolato la bandiera della Palestina, deposta poi sull'asta di un microfono e spostata sul pianoforte al momento del bis, chiesto a gran voce da un pubblico che avrebbe voluto prolungare la serata all'infinito. 

Dai pezzi che, riarrangiati, acquistano nuovo vigore e attualitÃ  a quelli senza tempo cantati con il timbro e le movenze del padre, Cristiano, con il tour "De AndrÃ¨ canta De AndrÃ¨", offre la possibilitÃ , a chi non ha avuto la fortuna di seguire i concerti di Faber, di apprezzare il messaggio universale di album quali Storia di un impiegato e di pezzi come â€˜Fiume Sand Creekâ€™ e â€˜La collinaâ€™. Alla versatilitÃ  da polistrumentista Cristiano ha accompagnato nel concerto pescarese un'interpretazione inevitabilmente sentita, lasciando gli spettatori incantati, spesso fino alle lacrime.    

"Abbiamo voluto concludere questo festival, dedicato a un poeta, con le parole di un poeta", aveva detto il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, presentando, nel porto turistico di Pescara, l'ultimo appuntamento del Festival Dannunziano. Dal pubblico, a mezzanotte, quando Cristiano ha salutato presentando uno per uno musicisti e staff, si Ã¨ alzato un 'Grazie!'.

