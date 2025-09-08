Beach Volley: Pescara incorona i Campioni Regionali Fssi d’Abruzzo

Giornata di grande sport allo Stabilimento Balneare “Il Traghetto” di Pescara, che il 6 settembre ha ospitato il Campionato Regionale FSSI d’Abruzzo di Beach Volley, organizzato dalla Polisportiva Silenziosa Adriatica Pescara (PSA) sotto l’egida della Federazione Sport Sordi Italia (FSSI). All’evento ha preso parte anche il Delegato FSSI Abruzzo, Giuseppe Petrucci, che ha portato i saluti istituzionali della Federazione, sottolineando l’importanza di queste manifestazioni per la crescita dello sport dei sordi in Abruzzo.

Torneo Femminile. Le padrone di casa hanno conquistato il titolo regionale grazie alla coppia Mancini Fabrizia – Capobianco Stefania (PSA Pescara), che in finale hanno superato le rivali teatine. Bronzo al Teramo, mentre la seconda coppia pescarese ha chiuso quarta. Campionesse Regionali FSSI: PSA Pescara – Mancini Fabrizia / Capobi.