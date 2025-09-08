Alta tensione in acqua, in pochi minuti salvate due vite

Nel pomeriggio di sabato 6 settembre nelle acque di Pescara Nord presso gli stabilimenti balneari “Il Pepito” e “Stella Marina”, in pochi minuti doppia operazione di salvataggio in mare, salvati una ragazza e un uomo, tratti in salvo dalle onde del mare. L'episodio ha evidenziato ancora una volta la professionalità e l'efficacia dei bagnini in servizio sulle spiagge abruzzesi, capaci di agire con prontezza e coordinazione in situazioni di estremo pericolo. La collaborazione tra le diverse squadre di salvataggio e la tempestività degli interventi hanno scongiurato due potenziali tragedie.

Una stagione estiva con moltissimi interventi in mare, a conferma della grande preparazione e motivazione che caratterizza gli Angeli del Mare Rescue Italy FISA (Federazione Italiana Salvamento Acquatico) chiamati ogni giorno a essere operativi su molte spiagge italiane in situazioni d’emergenza, di sicurezza e salvataggio. Allo stesso tempo riprende l’azione di sensibilizzazione ai pericoli del mare, troppo spesso sottovalutati dai bagnanti che poi si ritrovano in situazioni di pericolo per la loro stessa vita. Ringraziamo la Guardia Costiera per il pronto intervento a ogni operazione di salvataggio.

Francesco D’Annunzio, bagnino Angeli del Mare Rescue Italy FISA: “Sabato 6 settembre verso le 15:30 circa, mentre ero regolarmente in postazione, nelle acque di Pescara Nord presso lo stabilimento balneare ‘Il Pepito’, e il mio collega Riccardo Di Bastiano presso ‘Stella Marina’. Ho sentito un fischio d’allarme che ha richiamato la mia attenzione. Proveniva dallo stabilimento balneare Le Hawaii, e subito mi sono precipitato in direzioni della barriera dei frangiflutti in mare che divide le concessioni. Giunto sul posto, ho notato il bagnino in servizio alle Hawaii, un operatore della Lifeguard, già in acqua, intento a raggiungere una ragazza che si era allontanata pericolosamente dalla riva, trascinata al largo dalla forte corrente di risacca. A quel punto senza esitazione, mi sono immerso dal pennello, raggiungendo rapidamente la bagnante in difficoltà e collaborando con il collega Stefan Coros della Lifeguard. Con una manovra di salvataggio, siamo riusciti ad afferrare la ragazza e salvarla. Mentre la stavamo riportando a riva, un passante a bordo di un SUP (Stand-Up Paddle) ha offerto la propria tavola per facilitare il trasporto. La ragazza, messa in sicurezza, è stata infine riconsegnata ai familiari, sana e salva.”

A pochi minuti dal primo intervento, un secondo intervento scongiura una tragedia in mare. Riccardo Di Bastiano, bagnino Angeli del Mare Rescue Italy FISA: “Sorvegliavo il tratto di mare lasciato libero per l'operazione di salvataggio in corso. Quando ho visto un uomo tuffarsi dagli scogli frangiflutti per prestare aiuto, non rendendosi conto del pericolo. A sua volta, l'uomo è stato colto di sorpresa dalla medesima corrente di risacca che aveva messo in pericolo la ragazza, ritrovandosi in seria difficoltà. A quel punto senza perdere un secondo, mi sono tuffato per raggiungere il secondo bagnante in pericolo. Con una manovra di sicurezza, ho raggiunto l'uomo e l’ho riportato a riva. Mi ha ringraziato come suo angelo del mare”.

Marco Schiavone, presidente Angeli del Mare Rescue Italy FISA: “Come Angeli del Mare abbiamo avviato una preziosa collaborazione con la Fisa (Federazione Italiana Salvamento Acquatico) che ci permette di formare i giovani soccorritori con un livello di professionalità altissimo. Inoltre chiediamo ai nostri collaboratori di metterci passione e cuore. Il mare è bello, ma è anche continuamente una possibile minaccia per i bagnanti, soprattutto gli anziani e i bambini. I nostri soccorritori sono addestrati non solo alle tecniche di salvamento, di nuoto, di primo soccorso. Ma soprattutto a prevenire o meglio osservare e cercare di informare i bagnanti sui possibili pericoli del mare, sempre in stretta collaborazione con tutte le Capitanerie di Porto che ringraziamo per il loro sostegno fattivo alla Salvaguardia umana. Insieme a Carmen Padalino, mia socia, ringraziamo il Presidente della FISA Raffaele Perrotta per la preparazione dei Soccorritori Acquatici FISA e per la loro professionalità. Ricordiamo che la nostra realtà è nata a Pescara in Abruzzo, ma oggi siamo presenti su molte spiagge italiane. Ringrazio il maestro nazionale moto d'acqua FISA, Paolo Bratti per l’eccellenza della sua preparazione”.