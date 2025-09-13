32^ edizione di Amico Rom: tra pace, memoria e grandi artisti internazionali

Prenderà il via il prossimo 28 settembre la 32^ edizione di Amico Rom, manifestazione che unisce concorso, premiazioni, musica, eventi culturali e celebrazioni. Si comincia con l’Itinerario dei Rom per la Pace, un percorso a piedi da Orsogna a Lanciano con partenza alle ore 8 da Via Borgo Romano 34, dinanzi alla targa dedicata a Gennaro Spinelli. Saranno circa 12 km e 6 ore di cammino tra natura e dialogo, con numerose soste dedicate a racconti e riflessioni. Un’esperienza unica per lanciare un messaggio di pace e di concordia fra tutti i popoli e contro ogni forma di razzismo e discriminazione. La partecipazione è libera e gratuita.

Il 30 settembre, alle 10,30 in via Borgo Romano a Orsogna, si terrà la celebrazione in memoria dei bambini Rom e Sinti deportati mentre il 3 ottobre, ci saranno tre appuntamenti a Lanciano: alle 10,30, nel Parco delle Memorie, si terrà la cerimonia solenne per il Samudaripen (genocidio dei Rom e Sinti) con deposizione della corona d’alloro e allocuzioni delle autorità; alle 16 nella Casa di Conversazione ci sarà la proiezione del docufilm “Il sogno di un Rom” con protagonista il parlamentare croato Veljko Kajtazi mentre alle 21, al Teatro Mazzini, avrà luogo il 32° Concorso Artistico Internazionale Amico Rom con ingresso libero.

Durante la serata saranno conferiti premi a personalità di spicco del panorama artistico internazionale, tra questi: Riccardo Sahiti (Premio alla carriera 2025), Maurizio Di Fulvio (Premio Città di Lanciano 2025), Max Spada e Alessandro Sipolo (Premio sezione Musica), Rašid Nikolić (Premio Eccellenza Romanì), mentre il vincitore assoluto è il parlamentare croato Veljko Kajtazi (Croazia). Sul palco numerosi ospiti e artisti che renderanno la serata indimenticabile.

L’intero programma è a cura dell’associazione Thém Romano, dell’UCRI e dell’Associazione ROMNI, con la direzione artistica del M° Alexian Santino Spinelli, storico ambasciatore della cultura rom e tra i più autorevoli musicisti e compositori italiani di musica romanì, e gode del patrocinio della Regione Abruzzo, del Comune di Lanciano, dell’IRU, del CNR-IRPPS. L’Itinerario dei Rom per la Pace si avvale anche del patrocinio del Comune di Orsogna e della Pro Loco locale. L’iniziativa è inoltre parte del percorso per il riconoscimento dell’Itinerario europeo della cultura Romanì.

Il Concorso Artistico Internazionale Amico Rom, il più longevo al mondo nel suo settore, è nato con l’obiettivo di promuovere il dialogo interculturale e di valorizzare la cultura e l’arte romanì in tutte le sue espressioni. Ogni anno premia figure di rilievo, trasformandosi in un’occasione unica di incontro e celebrazione.

“Amico Rom è molto più di un festival - dichiara Spinelli - è un ponte tra culture, un messaggio di memoria e di pace, un luogo dove l’arte diventa linguaggio universale contro ogni forma di discriminazione. Questa edizione, con l’Itinerario per la Pace e con la partecipazione di grandi artisti internazionali, sarà come sempre una occasione di dialogo interculturale per promuovere i valori della fratellanza, solidarietà e rispetto tra le diverse culture”.