Lâ€™Oltre Tango, inizio corsi

Lâ€™incontro tra movimento e consapevolezza: quando il corpo risveglia la mente e, insieme, libera le emozioni

Sabato 27 settembre presentazione dei nuovi corsi Le terapie complementari: Tangoterapia, Teatroterapia Danzasportiva

Lâ€™Open Day si terrÃ  presso lâ€™Istituto Don Orione di Pescara via Aterno dalle ore 10 alle ore 12.30 e nel pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17.30. Lâ€™11 ottobre inizieranno i corsi.

L'Associazione L'Oltre Tango Ã¨ stata fondata nel 2015 a Latina con l'obiettivo di promuovere la Tangoterapia come strumento terapeutico per persone con disabilitÃ  fisiche e cognitive, patologie neurologiche degenerative, patologie cardiorespiratorie, metaboliche e psicologiche. 

Da Settembre 2024 Ã¨ partner dellâ€™universitÃ  la Sapienza Roma 3 in collaborazione e dell'UniversitÃ  del Foro Italico per il tirocinio di tangoterapia metodo l oltre tango per la nuova Laurea magistrale in SCIENZE FISICHE ADATTATE (ML67). Presidente dellâ€™associazione Roberto Nicchiotti: Maestro di tango argentino, operatore di tangoterapia ed educatore socio pedagogico. 

Questi i percorsi proposti:

Benessere Tango. Percorso emozionale e didattico e complicitÃ  di coppia

Il Magnifico. Pensato per chi ha disabilitÃ  cognitive fisiche e motorie.

Il Tango in rosa. Dedicato a persone con patologie oncologiche con particolar attenzione alle donne operate di tumore al seno

Ricortango. Destinato a persone con Alzheimer e altre forme di demenza

Orizzonti. Rivolto a persone con Parkinson, Sclerosi multipla e esiti di ictus

Informazioni: Sandra Timoteo 3396865557

