Lâ€™Oltre Tango, inizio corsi

Sabato 27 settembre presentazione dei nuovi corsi Le terapie complementari: Tangoterapia, Teatroterapia Danzasportiva.
Lâ€™Open Day si terrÃ presso lâ€™Istituto Don Orione di Pescara via Aterno dalle ore 10 alle ore 12.30 e nel pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17.30. Lâ€™11 ottobre inizieranno i corsi.
L'Associazione L'Oltre Tango Ã¨ stata fondata nel 2015 a Latina con l'obiettivo di promuovere la Tangoterapia come strumento terapeutico per persone con disabilitÃ fisiche e cognitive, patologie neurologiche degenerative, patologie cardiorespiratorie, metaboliche e psicologiche.
Da Settembre 2024 Ã¨ partner dellâ€™universitÃ la Sapienza Roma 3 in collaborazione e dell'UniversitÃ del Foro Italico per il tirocinio di tangoterapia metodo l oltre tango per la nuova Laurea magistrale in SCIENZE FISICHE ADATTATE (ML67). Presidente dellâ€™associazione Roberto Nicchiotti: Maestro di tango argentino, operatore di tangoterapia ed educatore socio pedagogico.
Questi i percorsi proposti:
Benessere Tango. Percorso emozionale e didattico e complicitÃ di coppia
Il Magnifico. Pensato per chi ha disabilitÃ cognitive fisiche e motorie.
Il Tango in rosa. Dedicato a persone con patologie oncologiche con particolar attenzione alle donne operate di tumore al seno
Ricortango. Destinato a persone con Alzheimer e altre forme di demenza
Orizzonti. Rivolto a persone con Parkinson, Sclerosi multipla e esiti di ictus
Informazioni: Sandra Timoteo 3396865557