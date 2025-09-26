Partecipa a Pescara News

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

In via Misticoni va a fuoco un locale adibito a magazzino [FOTO]

Redazione
Cronaca
Condividi su:

Alle ore 17,30 circa una squadra di vigili del fuoco è intervenuta in via Misticoni per incendio di un locale adibito a magazzino. Il personale VVF,  giunto rapidamente sul posto, ha provveduto a contenere e spegnere  le fiamme limitando i danni a mobili e oggetti vari contenuti all’interno dello stesso.

In supporto alla prima squadra intervenuta è stato necessario anche l'invio di un'autobotte. Sul posto il funzionario di guardia per le necessarie verifiche tecniche. Al momento del rogo nei locali non vi erano occupanti. Sul posto anche personale della Polizia di Stato.

Condividi su:

Seguici su Facebook