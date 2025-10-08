Lilia D’Alesio coordinatrice nazionale delle pubbliche relazioni del Kiwanis Italia-San Marino

Il club service internazionale Kiwanis ha nominato la giornalista abruzzese Lilia D’Alesio Coordinatore delle Pubbliche Relazioni, Brand, Merchandising and Communication del Kiwanis Italia-San Marino. Un importante anno sociale ha preso avvio a partire del primo ottobre 2025 con il la nomina del nuovo governatore, il calabrese Basilio Valente.

Con lo slogan “Teniamoli del Cuore“, il governatore Valente ha dato vita ad un “Innovation Team” che, con il supporto di Lilia D’Alesio, mira a condurre il Kiwanis Italia-San Marino ad una solida integrazione internazionale e al raggiungimento di importantissimi traguardi solidali ed umanitari grazie ad un una diretta e moderna strategia comunicativa ed a strutturati service a favore dei bambini e delle fasce più fragili della società.

Il Kiwanis è un’organizzazione mondiale presente in 82 Paesi ed Aree geografiche con oltre 16.000 club, impegnati a migliorare il mondo, un bambino e una comunità alla volta, una mission, che si esprime attraverso il motto: “Serving the Children of the world”. Perché il principale obiettivo dei soci iscritti ai Club Kiwanis è quello di dedicare parte del proprio tempo e delle proprie energie al servizio dei bambini, sapendo che anche un’ora del nostro tempo ed un piccolo gesto possono cambiare la loro vita, possono cambiare il mondo.