Serie C femminile e D di calcio a 5, a Montesilvano si presentano i calendari

Riflettori puntati su Montesilvano venerdÃ¬ 10 ottobre alle ore 19 Hotel Promenade (via Aldo Moro, 63), per la presentazione del calendario di Serie C femminile di Calcio a Cinque, ultimo tra i campionati regionali che si avvia alla partenza.

Durante la serata saranno presentati anche i calendari della Serie D, campionato suddiviso in tre gironi: Pescara, Teramo e Vasto.

Un appuntamento â€“ si legge in una nota della LND Abruzzo â€“ atteso da societÃ , dirigenti e tecnici, che segna un nuovo passo nel percorso della stagione sportiva 2025/2026. La serata di Montesilvano sarÃ lâ€™occasione per condividere programmi, prospettive e obiettivi, nel segno della crescita e dellâ€™entusiasmo che continuano a caratterizzare il calcio abruzzese.

La Lega Nazionale Dilettanti Abruzzo rinnova cosÃ¬ il proprio impegno a valorizzare tutte le discipline e categorie del calcio regionale, sostenendo il lavoro delle societÃ e promuovendo la diffusione di uno sport sempre piÃ¹ partecipato, inclusivo e dinamico.