Scurti: "Mettere insieme più soggetti per la gestione delle Naiadi"

“L’impianto sportivo Naiadi è un fiore all’occhiello di tutta la regione Abruzzo, la cui valenza risulta a livello nazionale e internazionale. Negli ultimi anni ha determinato benessere collettivo in diversi ambiti: da quello sportivo, a quello culturale, dal sociale al turistico. Inoltre negli anni ‘90 ha accolto anche un ramo della medicina sportiva per il tramite dell’università. Oggi l’attuale situazione dell’impianto risulta affannosa sia per le ASD che ne usufruiscono che per l’utenza privata. La struttura stessa avrebbe inoltre bisogno di un’ importante ristrutturazione. Prendersi cura di questo magnifico tempio dello sport è non solo doveroso ma anche utile e indispensabile. Quanti giovani hanno abbracciato quelle acque per una semplice attività ludico sportiva , per poi divenire attività agonistica a vari livelli e ritrovarsi talenti e campioni fino a livello olimpionico. Dare nuovo vigore alla struttura necessita di grande coraggio ma l’attuale situazione sociale richiama i rappresentanti della politica ad avere maggiore attenzione verso altri ambiti che necessitano di bisogni primari”.

Lo afferma in una nota Adamo Scurti, capogruppo di Noi Moderati, delegato provinciale del Coni Pescara e presidente regionale Usacli-Aps. “Da tempo - aggiunge - la mia proposta, già formulata e riproposta qualche giorno fa in Commissione Sport del Comune di Pescara, è quella di mettere insieme più soggetti che a mio avviso hanno competenze e risorse per poter continuare a dare dignità a quel luogo. Ad esempio, oltre alla Regione Abruzzo che ne è proprietaria, la gestione potrebbe avvalersi del sostegno del Comune di Pescara, della Camera di Commercio, dell’Università, delle federazioni sportive, oltre che di altri enti d’ambito. Io credo che solo attraverso una pluralità di soggetti questa meravigliosa struttura potrà tornare ad erogare servizi utili al benessere della collettività continuando a lustrare la nostra regione dandole nuova dignità”.