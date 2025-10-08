Partecipa a Pescara News

'Giornate FAI d'Autunno', ecco le aperture in Abruzzo

Territorio
Giornate FAI d'Autunno 2025 in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre.

Ecco le aperture in Abruzzo

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI CHIETI

RAPINO (CH)

  • BORGO MEDIEVALE  DI RAPINO
  • RIONE DEI CERAMISTI E BOTTEGHE
  • GROTTA DEL COLLE

 Aperture a cura del GRUPPO FAI DI ORTONA

ORTONA (CH)

  • VILLA ROGATTI
  • FIUME MORO - SULLE TRACCE DELLA GUERRA 

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI LANCIANO

GESSOPALENA (CH)

  • LA PRETALUCENTE E IL BORGO FANTASMA NEL GESSO 
  • NEGOTIUM IN OTIO: L'ARTE DEL TOMBOLO A PALAZZO *riservato iscritti FAI
  • DALLA VECCHIA FORNACE ALLA CANTINA SCAVATA NEL GESSO
  • LA PIAZZA DELLE MERAVIGLIE
  • DA GESSOPALENA A SANT'AGATA. STORIA, NATURA E BRIGANTI 
  • LA MORGIA TRA ARTE E NATURA

Il borgo medievale di Gessopalena fa parte dellâ€™Itinerario europeo delle Giornate FAI d'Autunno, avendo beneficiato di un contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per interventi di conservazione e valorizzazione.

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI VASTO 

VASTO (CH)

  • CORTI, CORTILI E DIMORE NASCOSTE  FRA CARDI E DECUMANI
  • COMPLESSO DI S. MARIA DEL CARMINE: CHIESA, CHIOSTRO, IPOGEO
  • LE VIE DELL'ACQUA: ORTI, PESCHIERE, CISTERNE ROMANE
  • ALLA SCOPERTA DELLE TERME ROMANE DI VIA AIMONE *riservato iscritti FAI
  • POLITEAMA RUZZI: CINEMA E TEATRO IN TEMPI DI GUERRA E PACE
  • TEATRO COMUNALE GABRIELE ROSSETTI

 Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI L' AQUILA

L'AQUILA (AQ)

  • PALAZZO BENEDETTI

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DELLA MARSICA

MAGLIANO DE' MARSI (AQ)

  • MAGLIANO DE' MARSI TRA PALAZZI E ARTE SACRA
  • CHIESA DI SANTA MARIA IN VALLE PORCLANETA

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI SULMONA

SULMONA (AQ)

  • EREMO DI SANT'ONOFRIO AL MORRONE LUOGO DEL CUORE FAI
  • CAMPO DI CONCENTRAMENTO N.78 LUOGO DELLA MEMORIA
  • CASINO PANTANO E CAPPELLA DI SANTA LUCIA *riservato iscritti FAI

 Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI PESCARA

TORRE DE' PASSERI (PE)

  • FOGLIE Dâ€™AUTUNNO E MEMORIE NOBILI: CASTELLO GIZZI SI RIVELA

Iniziativa speciale su prenotazione:

  • VISITA AL TRAMONTO CON APERITIVO AL CASTELLO

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI TERAMO

MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)

  • IL BORGO E LE SUE TORRI
  • PALAZZO SABATINI SCIARRONI *riservato iscritti FAI
  • CASTELLO DI PETECCIANO
  • CHIOSTRO DEL CONVENTO DEI SS. SETTE FRATELLI
  • CHIESA E TORRE FOLCIO COLANGELI(Montone, fraz. Mosciano Santâ€™Angelo)
