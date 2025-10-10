Pescara Calcio in visita ad Avis donatori di sangue

Una delegazione del Pescara Calcio ha fatto visita, dopo lâ€™allenamento pomeridiano, alla sede di Avis donatori di Sangue Pescara.

Alcuni calciatori - nello specifico capitan Riccardo Brosco, NiccolÃ² Squizzato, Lorenzo Sgarbi e Leonardo Graziani - e membri dello staff si sono intrattenuti per circa unâ€™ora e hanno visitato la struttura, anche lâ€™area dedicata alla donazione.

