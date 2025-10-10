Pescara Calcio in visita ad Avis donatori di sangue

Una delegazione del Pescara Calcio ha fatto visita, dopo lâ€™allenamento pomeridiano, alla sede di Avis donatori di Sangue Pescara.
Alcuni calciatori - nello specifico capitan Riccardo Brosco, NiccolÃ² Squizzato, Lorenzo Sgarbi e Leonardo Graziani - e membri dello staff si sono intrattenuti per circa unâ€™ora e hanno visitato la struttura, anche lâ€™area dedicata alla donazione.
Hanno salutato i donatori, si sono prestati a foto, video e autografi e hanno ascoltato con attenzione le parole del presidente Avis Pescara Vincenzo Lattuchella, che li ha guidati passo passo allâ€™interno della sede.
La delegazione del Pescara Calcio si Ã¨ mostrata molto interessata e ha posto diverse domande ai vertici Avis (oltre a Lattuchella, câ€™erano Adamo Scurti tesoriere, Maria Antonietta Falasca vice presidente, Gennaro Di Bartolomeo vice presidente vicario), mostrando sensibilitÃ verso la cultura della donazione.
Il team manager del Pescara Calcio Francesco Troiano ha portato anche i saluti del presidente della societÃ biancazzurra Daniele Sebastiani e di Marco Verratti-