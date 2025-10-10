Presentato il progetto di inclusione per i sordi "Segni in Gioco"

Si è svolta in Comune l'importantissima Commissione Politiche per l'Istruzione, presieduta dal consigliere comunale Loris Mazzioli, per la presentazione di un progetto di inclusione sociale ed educativa chiamato "Segni in Gioco". Promosso dall’Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordi (ENS) – Sezione Provinciale di Pescara, il progetto mira a superare le barriere comunicative e a integrare la Lingua dei Segni Italiana (LIS) nella vita scolastica. L'iniziativa, intende rendere gli ambienti scolastici realmente inclusivi, in linea con la nuova normativa. Sarà l'Istituto Comprensivo Pescara 7, e in particolare la scuola dell'Infanzia "Colle Pineta", ad essere la scuola pilota del progetto, un contesto scelto nel quale l'urgenza di un’inclusione totale è sentita in modo prioritario.

Il progetto non si limiterà alla semplice sensibilizzazione, ma coinvolgerà tutto il personale scolastico: non solo i docenti, ma anche il personale ATA, in percorsi formativi specifici. L'obiettivo è duplice: promuovere una piena consapevolezza della cultura sorda e abbattere i pregiudizi che inevitabilmente si creano, garantendo che i bambini sordi non si sentano mai soli o esclusi dall'aula, dal progetto educativo e dalla comunità dei compagni. Mazzioli ha sottolineato la necessità di trasformare la scuola in un modello di eccellenza nell’inclusione e ha posto domande mirate sull'impatto a lungo termine.

Nel corso della commissione, apprezzata da tutti i consiglieri presenti, sono intervenuti: Elio Spezialetti , Presidente dell'ENS Sezione Provinciale di Pescara ; La professoressa Maria Tentarelli , docente referente, che ha illustrato con passione il percorso che ha portato alla stesura del progetto e che si occuperà di promuoverlo nelle scuole, garantendo l'impegno in prima persona per l'attivazione di percorsi formativi di alta qualità; Cristina Pennesi , insegnante e responsabile della Scuola dell'Infanzia Colle Pineta, la quale ha evidenziato l'importanza di questo progetto in quanto gli insegnanti si trovano in netta difficoltà di fronte a queste problematiche a livello di relazione e comunicazione base, ritenendo essenziale una formazione di base per tutti i docenti - Selenia D'Intino, interprete LIS.

"L'approvazione e il sostegno unanime dimostrato oggi in Commissione – ha dichiarato il Presidente Mazzioli – sono la prova che la nostra amministrazione è in prima linea per garantire una scuola concreta, inclusiva e partecipativa per tutti. Con " Segni in Gioco " facciamo un passo avanti concreto per dare voce e segni all'uguaglianza, rendendo l'Istituto Comprensivo Pescara 7 un vero e proprio faro di accessibilità comunicativa per il territorio".