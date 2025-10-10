Il Comune premia i carabinieri protagonisti delle operazioni “Tre Piazze” e “Saline”

Nella Sala Giunta del Comune di Pescara, il sindaco Carlo Masci e il comandante provinciale dei Carabinieri di Pescara, Stefano Ranalletta, hanno premiato i militari dell’Arma che si sono distinti nelle operazioni di polizia giudiziaria denominate “Tre Piazze” e “Saline”, due importanti interventi che hanno contribuito in modo decisivo alla tutela della legalità e della sicurezza in città e nell’area metropolitana. L’operazione “Tre Piazze”, portata avanti dalla Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Pescara, ha portato all’individuazione e allo smantellamento di tre distinte piazze di spaccio situate in via Gallero, via Lago di Capestrano e via Caduti per Servizio, consentendo di interrompere una rete di distribuzione di sostanze stupefacenti che rappresentava una grave minaccia per la sicurezza pubblica. L’operazione “Saline”, condotta invece dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Pescara, ha permesso di sgominare un clan di cittadini stranieri dedito al traffico di droga e al rifornimento di stupefacenti in diverse piazze dell’area metropolitana e cittadina, restituendo serenità e fiducia alla comunità.

Nel corso della cerimonia, ai militari sono state consegnate due pergamene di riconoscimento con le seguenti motivazioni:

Per l’operazione “Tre Piazze”: “Con profonda riconoscenza e alto senso delle Istituzioni, la Città di Pescara esprime il suo più sentito plauso per aver condotto con coraggio, professionalità e spirito di servizio una straordinaria operazione volta a individuare e smantellare tre distinte piazze di spaccio in via Gallero, via Lago di Capestrano e via Caduti per Servizio, restituendo sicurezza e legalità alla comunità”.

Per l’operazione “Saline”: “La Città di Pescara esprime profonda gratitudine e sincera ammirazione per lo straordinario impegno, coraggio e alto senso del dovere avuti nel corso di un’operazione esemplare volta a sgominare un clan di cittadini stranieri dedito al traffico di stupefacenti, restituendo legalità, sicurezza e fiducia in diverse zone della città e dell’intera area metropolitana”.

Il sindaco Carlo Masci, nel suo intervento, ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro svolto dall’Arma dei Carabinieri: “A nome dell’intera comunità pescarese, esprimo la più sincera gratitudine ai militari dell’Arma per l’impegno, la dedizione e il coraggio dimostrati in queste operazioni. Il loro lavoro quotidiano, spesso silenzioso ma fondamentale, è garanzia di sicurezza e di fiducia per tutti i cittadini. Le operazioni “Tre Piazze” e “Saline” rappresentano un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine possa restituire dignità, legalità e serenità ai nostri quartieri e alla nostra città”.

Il Colonnello Ranalletta, nell’occasione, ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro svolto dai Carabinieri che oggi sono stati premiati a Palazzo di città: “Hanno portato a termine due operazioni mirate al controllo preventivo e al contrasto sia della criminalità comune sia di quella organizzata in risposta alle segnalazioni dei cittadini, preoccupati per la crescente percezione di insicurezza soprattutto nei quartieri più difficili del capoluogo. Il risultato conseguito è frutto anche della costruttiva sinergia tra Prefettura, forze dell’ordine e amministrazione comunale. Tali problematiche sono state argomento ed oggetto di discussione in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica a testimonianza di un presidio attivo e continuo sul territorio. L’attenzione dei Carabinieri è la dimostrazione concreta dell’impegno quotidiano delle forze dell’ordine ad impedire che la criminalità incida e condizioni il quieto vivere della cittadinanza ‘perbene’. Le operazioni che oggi sono oggetto di riconoscimento da parte del primo cittadino, a nome dell’intera comunità pescarese, rappresentano un colpo significativo al mondo degli affari illeciti legati alla droga che affliggono alcune aree della nostra città".