Ciattè d’Oro e Delfino d’Oro 2025, è il gran giorno: ecco l'elenco dei premiati

Redazione
Appuntamenti


Stamani, in occasione della festività del Santo Patrono, torna a Pescara la cerimonia di consegna di due riconoscimenti prestigiosi, il Ciattè d’Oro e il Deflino d’Oro.

La cerimonia, si svolgerà nella sala Consiliare del Comune di Pescara a partire dalle ore 10, con il consiglio comunale riunito, in sessione aperta e solenne, dal presidente Gianni Santilli. Di seguito l’elenco dei premiati, individuati su indicazione della Commissione dei saggi, deliberato oggi dalla giunta comunale, presieduta dal sindaco Carlo Masci. 

DELFINO D’ORO

Donatella Di Pietrantonio

Angelo Piero Cappello

CIATTÈ D’ORO

Renato Porretti

Berardo “Duccio” Gammelli

Alfredo Vittorio De Massis

Anita Boccuccia

Carlo Petracca

Giuseppe Rosato

Franca Minnucci

Francesco Di Girolamo

Fabio Ciampoli

Pierre Di Toro

Luca Sancilio

Padre Aldo D’Ottavio

CIATTÈ D’ORO ALLA MEMORIA

Marco La Sorda

Nello Raspa

Pietro Di Bartolomeo

Domenico Cappuccilli

William Zola

