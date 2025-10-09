Tragedia a Lettomanoppello: uomo uccide l'ex moglie in strada, arrestato

Femminicidio a Lettomanoppello: la vittima Ã¨ una donna, uccisa a colpi di pistola dal marito. L'uomo, un 70enne del posto con precedenti, Ã¨ stato poi arrestato a Turrivalignani dove era entrato in un bar e, da quanto si apprende, aveva esploso uno o piÃ¹ colpi di pistola senza ferire nessuno. Il delitto Ã¨ avvenuto in strada, nel tardo pomeriggio. Inutili i tentativi di soccorso. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Popoli e quelli del Reparto operativo del Comando provinciale di Pescara. Dopo avere ucciso a colpi di pistola l'ex moglie Clelia, di 66 anni, Antonio Mancini (questo il nome dell'uxoricida) Ã¨ fuggito e si Ã¨ barricato in un bar di Turrivalignani.

Da lÃ¬ avrebbe sparato alcuni colpi di pistola all'impazzata contro un'auto parcheggiata e poi si sarebbe seduto a terra, consentendo ai carabinieri di intervenire approfittando di un attimo di distrazione. A quel punto Ã¨ stato bloccato e ammanettato. L'omicidio Ã¨ avvenuto davanti ad alcuni passanti; sul posto per soccorrere la donna gli operatori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Secondo quanto si apprende, l'uomo ha usato una pistola che risulterebbe rubata a un agente della polizia penitenziaria nel 2011.