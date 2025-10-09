Montesilvano, 36enne denunciato per porto d'armi e segnalato per stupefacenti

Proseguono le operazioni dei carabinieri nella cittÃ adriatica volte al contrasto e alla repressione delle attivitÃ illecite. Tali servizi effettuati dai militari del Nor di Montesilvano, hanno consentito di individuare e successivamente denunciare a piede libero un 36enne. Nella serata dellâ€™8 ottobre i carabinieri, durante un normale controllo alla circolazione stradale in localitÃ Santa Filomena, hanno fermato un ragazzo, sottoposto allâ€™affidamento in prova ai servizi sociali, alla guida di un ciclomotore privo di assicurazione, che a seguito di ispezione Ã¨ stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e un involucro in cellophane termosaldato contenente 0,7 grammi circa di cocaina.

Per tale ragione lo stesso, Ã¨ stato condotto presso gli uffici della compagnia carabinieri di Montesilvano dove, al termine delle formalitÃ di rito, veniva denunciato in stato di libertÃ , per porto di armi od oggetti atti ad offendere, alla Procura della Repubblica di Pescara, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva, inoltre veniva segnalato allâ€™AutoritÃ Amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.