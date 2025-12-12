Delegazione Pescara Aternum A.I.C.: conviviale degli auguri

Conviviale natalizia per la Delegazione Pescara Aternum dellâ€™Accademia Italiana della Cucina, giovedÃ¬ 11 dicembre, presso il ristorante OSEA di Pescara.

Aria di convivialitÃ per lâ€™incontro sia per lo scambio degli auguri per le prossime festivitÃ sia per lâ€™entusiasmante notizia circa la dichiarazione dellâ€™Unesco che ha riconosciuto la Cucina Italiana quale Patrimonio Immateriale dellâ€™UmanitÃ .

Ai tanti accademici ed ospiti presenti, dopo i saluti di rito, il Delegato Giuseppe Di Giovacchino ha ribadito la notizia leggendo la lettera inviata, a tutte le delegazioni e legazioni nazionali e internazionali, dal Presidente nazionale Paolo Petroni.

Il riconoscimento dellâ€™UNESCO, a New Delhi New Delhi, dal Comitato Intergovernativo, chiamato a valutare le proposte giunte dai vari governi, Ã¨ stato ottenuto a seguito di un dossier presentato da un team formato dallâ€™Accademia Italiana della Cucina (Istituzione Culturale della Repubblica Italiana), dalla Fondazione Casa Artusi e dalla rivista La Cucina Italiana.

La proposta italiana, dellâ€™Accademia Italiana della Cucina, Ã¨ stata fatta da uno studio di Massimo Montanari Accademico Onorario.

Per l'Accademia Italiana della Cucina, che Ã¨ un'istituzione culturale della Repubblica Italiana dal 2003, il suo centro studi Marenghi costituito da 9 persone, di cui ha fatto parte lâ€™accademico prof. Leonardo Seghetti, grande esperto e studioso in materia, ha preparato una relazione da completare in un unico documento con gli altri partecipanti, per il riconoscimento dell'UNESCO.

Lâ€™Accademia Italiana della Cucina ha lo scopo di tutelare le tradizioni della cucina italiana e di promuoverne il miglioramento in Italia e allâ€™estero. CiÃ² avviene sia studiando i vari fenomeni legati alla cucina con incontri, convegni e manifestazioni culturali, sia monitorando ristoranti che propongono una cucina e trasferendo queste informazioni in una guida di ristoranti edita dellâ€™Accademia stessa.

Oggi sono 7.600 accademici in tutto il mondo che perseguono ognuno per il proprio territorio i principi base dettati dallâ€™Accademia italiana della cucina.

Obiettivo dello studio, dunque, era non parlare assolutamente di ricette e il riconoscimento alla Cucina Italiana, quale Patrimonio immateriale dellâ€™UmanitÃ , Ã¨ stato assegnato non per una o piÃ¹ ricette culinarie, ma per il complesso di cultura, di sapere e di modo di fare e anche di vivere.

La serata Ã¨ proseguita con un racconto del Natale come si svolgeva un tempo, pieno di ricordi e di emozioni narrato dallâ€™accademica Adele Baiocchi.

La parola Ã¨ poi passata alla simposiarca Maria Luisa Abate che ha illustrato le pietanze preparate dalla Chef Marcella Di Giovanni e di come queste sono state scelte in base alla tradizione marinara che gli abitanti di Borgo Marino avevano nel festeggiare la Vigilia di Natale.

A salutare, prima dellâ€™inizio della cena conviviale, i tanti invitati, il vice Delegato Vincenzo Dâ€™Antuono che ha voluto ricordare lâ€™importanza della vigilia di Natale e della tradizione culinaria che lega tutta lâ€™Italia in un ideale fil rouge con lâ€™utilizzo di prodotti locali.

A completare le pietanze i vini della cantina Lampato di Pianella della famiglia Patricelli e una piacevole degustazione dei panettoni della dolciaria Falcone del ViceDelegato Gianfranco Falcone.