Amici di Corso Vittorio: la banda musicale dà inizio alle manifestazioni natalizie

Bande musicali di Babbo Natale con musiche e refrain natalizi che, suonando, percorrono i due marciapiedi opposti di Corso Vittorio Emanuele. Una strada deserta, violentata da un infinito cantiere, che se pur per lavori necessari, è oramai una strada difficile da vivere. Difficile per i residenti e i pochi visitatori, ma soprattutto per gli esercenti delle attività presenti. Esercenti che “tengono duro” e continuano ad essere presenti in negozio. Gli esercenti son imprenditori che fanno del loro lavoro il sostentamento delle proprie famiglie. Gli esercizi commerciali che rappresentano le catene commerciali hanno dipendenti che se l’attività si ferma rischiano il licenziamento con grave danno anche per loro e le loro famiglie.

Perché questa crisi del commercio? Certamente la situazione economica nazionale, le nuove modalità di acquisto online hanno ferito queste attività, ma la endemica carenza di parcheggi la scarsa pulizia delle strade, il continuo susseguirsi di eventi violenti e la mancanza di verde e d arredo peggiorano la situazione. I commercianti di Corso Vittorio si sono riuniti in un’associazione Amici di Corso Vittorio per unire le loro idee e capacità a favore del commercio e della vivibilità della strada che, non bisogna dimenticare, è sempre stata un’arteria importante della città.

Per Natale, vista la carenza di manifestazioni e progetti comunali a favore della strada hanno, con una pacifica protesta hanno addobbato il cantiere come se fosse un albero di natale e il 9 dicembre si sono recati con cappellino natalizio e palline colorate presso la recinzione dell’infinito cantiere che non sospenderà i lavori prima del 20 dicembre prossimo.

La conferenza stampa, organizzata, è stata un grande successo e l’addobbo della rete di recinzione del cantiere ha suscitato ammirazione perché la protesta festosa ha fatto capire le intenzioni si bellicose, ma di solidarietà e positive anche verso l’amministrazione comunale. Oggi, nel pomeriggio, sempre gli Amici di Corso Vittorio hanno dato inizio ad una serie di manifestazioni studiate per animare la strada in questi giorni di festa. Dunque il primo appuntamento è stato con la musica natalizia suonata da due bande che hanno percorso i marciapiedi opposti di Corso Vittorio.

Il calendario degli eventi prevede appuntamenti nei seguenti giorni:

20 dicembre Zampogna e musici itineranti; 23 dicembre esibizione BN Gospel Choir And Frozen Band, Carovana di Babbo Natale, Estrazione della Lotteria di Beneficenza; 30 dicembre Karaoke e spumeggiante brindisi di fine anno.

Importante gara di solidarietà organizzata con la lotteria di beneficenza a favore dei bambini dell’Agbe e della protezione civile di San Giovanni Teatino. Tutti i proventi ricavati dalla vendita dei biglietti saranno devoluti alle due associazioni direttamente durante la festa di estrazione, del 23 dicembre, dei biglietti vincenti.

Tutte le manifestazioni sono state organizzate da Antonio Di Giosafat, sia quale presidente dell’associazione con la partecipazione dei commercianti associati e sia come direttore artistico degli appuntamenti programmati. Punto d’incontro delle manifestazioni è davanti la Libreria San Paolo in Corso Vittorio Emanuele.