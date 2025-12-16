Giammaria de Paulis eletto vice presidente nazionale Piccola Industria di Confindustria

Giammaria de Paulis, già Presidente del Comitato Regionale Piccola Industria di Confindustria Abruzzo, è stato nominato Vice Presidente nazionale Piccola Industria con delega a persone, formazione e competenze nella squadra che affiancherà il neo Presidente Piccola Industria nazionale, Fausto Bianchi, nel suo mandato. La nomina è avvenuta il 10 dicembre scorso, a Roma, nel corso della riunione del Consiglio Centrale Piccola Industria di Confindustria.

È un grande risultato per l’Abruzzo dove sono circa 1.200 le Piccole e Medie Imprese rappresentate dal sistema Confindustriale, con approssimativamente 40.000 addetti, che hanno pertanto un ruolo centrale per la tenuta sociale e lo sviluppo sostenibile del territorio.

Giammaria de Paulis, nato a Teramo nel 1976, laurea e PhD in Informatica, imprenditore, professore e divulgatore scientifico, Cavaliere Ufficiale della Repubblica Italiana, è titolare della “Cykel Software - Sviluppo Sistemi digitali” specializzata in progetti di digital trasformation per aziende e istituzioni, oltre ad operare anche in settori più mirati quali lo sviluppo di sistemi integrati tramite web, app e social, la cybersecurity e lo sviluppo software.

Un imprenditore con vasta esperienza nel campo associativo avendo ricoperto molti ruoli in passato tra cui Presidente dei Giovani di Confindustria Abruzzo ed attuale Presidente regionale Piccola Industria di Confindustria Abruzzo.

Nel quadro delle linee politiche e programmatiche di riferimento di Confindustria, e coerentemente con il suo ruolo di livello regionale, all’atto della sua nomina ha rinnovato l’impegno volto a rendere le attività del sistema associativo sempre più incisive e propositive con specifico riferimento alle problematiche delle PMI.

Giammaria de Paulis ha spiegato: “Desidero esprimere un sincero ringraziamento al Presidente Fausto Bianchi e all’intero Consiglio per la fiducia accordatami con la delega alle persone, formazione e competenze. È un incarico che assumo con senso di responsabilità e con l’impegno di mettere al centro le persone e il valore umano che sostengono le nostre imprese. Insieme daremo forza alla crescita di un ecosistema competitivo, inclusivo e orientato al futuro, dove persone formate e imprese innovative possano crescere in modo armonico e sostenibile".

Sui temi della sua delega ha poi aggiunto: “Credo che la formazione sia uno dei principali motori dello sviluppo economico e sociale dell’Italia e dell’Abruzzo. In un contesto di trasformazioni rapide, non possiamo pensare che la tecnologia da sola possa risolvere le nostre sfide o renderci più competitivi: il nostro sistema imprenditoriale deve più che mai rimanere umanocentrico. Sono le persone il fattore abilitante del cambiamento e dello sviluppo dei territori, non viviamo in una tecnocrazia. Ogni innovazione, ogni processo di crescita nasce dalla capacità umana di apprendere, di adattarsi e di guidare il progresso.

Per questo, accanto alle competenze tecniche, dobbiamo investire con decisione sulle competenze soft: comunicazione, creatività, leadership, resilienza e team building. Sono queste le qualità che permettono alle imprese di affrontare l’incertezza e di trasformarla in opportunità. La formazione continua non è un optional, ma una condizione per garantire competitività alle aziende e realizzazione alle persone.

C’è poi un tema cruciale: l’attrattività delle imprese per i giovani. Le nuove generazioni non guardano solo allo stipendio, ma cercano ambienti in cui crescere, stare bene, trovare senso. Le aziende abruzzesi devono saper offrire non solo lavoro, ma cultura organizzativa, benessere e prospettive di sviluppo. È questa la sfida che ci attende: fare dell’Abruzzo un territorio capace di trattenere talenti e di attrarne di nuovi, puntando sul capitale umano come leva strategica per il futuro”.

Il Presidente di Confindustria Abruzzo e Confindustria Abruzzo Medio Adriatico Lorenzo Dattoli ha espresso la sua soddisfazione per la nomina: «Desidero esprimere le più sincere congratulazioni a Giammaria De Paulis per la sua nomina a Vice Presidente nazionale di Piccola Industria. Si tratta di un incarico di grande responsabilità che riconosce il valore del suo percorso imprenditoriale e dell’impegno profuso nel rappresentare le istanze delle imprese. Questa nomina assume un significato particolarmente rilevante per il nostro territorio: le piccole imprese abruzzesi costituiscono l’ossatura del sistema produttivo regionale, esprimono capacità di innovazione, flessibilità e radicamento locale e rappresentano un elemento fondamentale per la competitività e la tenuta economica del Paese. Confindustria è la principale associazione di rappresentanza delle imprese manifatturiere e dei servizi a livello nazionale e anche in Abruzzo, a testimonianza della forza e della pluralità del nostro sistema produttivo. La presenza, per la seconda volta consecutiva, di un rappresentante abruzzese ai vertici nazionali di Piccola Industria, rafforza ulteriormente la voce delle nostre imprese e contribuisce a portare all’attenzione nazionale le esigenze, le potenzialità e le eccellenze di un tessuto imprenditoriale dinamico e resiliente. A Giammaria De Paulis rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, con la certezza che saprà interpretare questo ruolo con competenza, visione e spirito di servizio, nell’interesse delle imprese e dello sviluppo del sistema produttivo italiano".