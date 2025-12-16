Approvata dalla Giunta comunale la Carta dei servizi educativi

"Con delibera di Giunta, abbiamo dotato la città di Pescara della Carta dei Servizi Educativi. Si tratta di uno strumento di programmazione e trasparenza a disposizione dei cittadini nell’ambito dei servizi del trasporto scolastico, della refezione scolastica e del servizio dei nidi di infanzia". Lo annuncia l'assessore alla Pubblica istruzione Valeria Toppetti spiegando che "nella Carta dei servizi sono indicati tutti i dettagli dei servizi erogati alla città nell’ambito educativo: si tratta di un impegno formale e sostanziale da parte della Amministrazione rispetto al raggiungimento della migliore qualità possibile. Con la Carta dei servizi, che sarà inviata a tutte le dirigenti scolastiche, sarà pubblicata sulla piattaforma Ecivis, comunicata alle famiglie che fruiscono del trasporto scolastico ed affissa in tutti i nidi comunali, viene rinforzata l’alleanza tra Amministrazione e cittadini, sono chiarite e spiegate le responsabilità in capo ai diversi uffici, potenziata la programmazione dei servizi da erogare, espressa attenzione alla soddisfazione dell’utente".

“Non sono solo parole e non è un manifesto. La Carta dei servizi educativi rappresenta un impegno concreto, l’assunzione formale e sostanziale di una responsabilità amministrativa verso la città e verso le famiglie. Nella Carta dei servizi vi è una puntuale illustrazione di tutto ciò che i vari settori attualmente offrono ai cittadini ed è esplicitato l’intento di potenziare e promuovere sempre più l’efficienza e la qualità nel mondo educativo al servizio della città. Sono contenta dell'approvazione perché la Carta rappresenta un patto di trasparenza e di tutela per i cittadini, fissa obiettivi e standard di qualità e favorisce la partecipazione attiva di tutte le persone coinvolte”.