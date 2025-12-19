Babbo Natale in carrozzina: doni sorrisi e felicità ai piccoli pazienti ricoverati in ospedale

Prosegue per il quinto anno consecutivo l’iniziativa “Il Giocattolo Sospeso”, promossa dall’associazione Carrozzine Determinate, sotto la regia del presidente Claudio Ferrante e del segretario Mariangela Cilli, diventata ormai un appuntamento irrinunciabile del Natale solidale pescarese.

Il 18 dicembre, si è svolto il primo accesso in ospedale per la prima tranche di donazioni nei reparti pediatrici dell’Ospedale di Pescara: Oncoematologia Pediatrica, Day Hospital oncoematologia, Pediatria e Neonatologia.

A rendere ancora più magico il momento, un Babbo Natale a bordo di una slitta speciale a due ruote, affiancato dai suoi elfi, che ha incontrato i piccoli pazienti ricoverati, regalando sorrisi, stupore e un momento di autentica serenità.

Anche per questo Natale 2025, si confermano main partner storici dell’iniziativa la CGIL SLC Abruzzo Molise e Sport Mania di Montesilvano di Mariangela Di Pietro cui si affiancano L’agenzia di formazione e consulenza SEREA ARCA Srl e la Farmacia Colleparco di Teramo, che hanno sostenuto con convinzione il progetto dimostrando grande sensibilità .

All’iniziativa erano presenti, oltre ai rappresentanti dei principali partner, per la CIGL SLC Guido Cupido, per la Serea Arca Srl Anastasija Kosjakovq e Fabrizio Antonelli anche diversi soci dell’associazione Carrozzine Determinate: la vicepresidente Angela Di Donato e i soci Sabrina Insolia, Lucio Marzoli, Andrea Febbo e Andrea Sansó.

Durante il momento della donazione hanno partecipato:

• il neonominato Primario di Pediatria, Dott. Stefano Tumini

• la responsabile della U.O.C. Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Dott.ssa Susanna Di Valerio

• il responsabile della U.O.S.D. Oncoematologia Pediatrica, Dott. Mauro Di Ianni

oltre a tutto il personale medico e infermieristico dei singoli reparti che con entusiasmo ha accolto questo Babbo Natale in carrozzina!

L’iniziativa “Giocattolo Sospeso” rappresenta ogni anno un contributo concreto e prezioso per i reparti pediatrici dell’ospedale di Pescara, attraverso la donazione di giochi capaci di portare amore, spensieratezza e normalità a bambini e famiglie costretti a vivere il periodo delle feste in ospedale.

«Il Giocattolo Sospeso è molto più di una donazione: è un gesto collettivo di comunità, di attenzione e di umanità – dichiarano presidente e segretario di Carrozzine Determinate, Claudio Ferrante e Mariangela Cilli– ogni sorriso strappato a questi bambini, ogni attimo di serenità regalato alle loro famiglie, ripaga il lavoro, l’impegno e la passione di tutti coloro che credono in questa iniziativa e la sostengono anno dopo anno. Vedere, anche solo per un attimo, negli sguardi dei bambini e dei loro familiari quella dimenticanza del dolore che si trasforma in felicità, è il ringraziamento più grande e il senso profondo di questa iniziativa”

Ma il Giocattolo Sospeso non finisce qui. Il 22 dicembre è previsto il secondo accesso in ospedale, in occasione dell’evento di Natale dedicato ai bambini delle Malattie Rare d’Abruzzo coordinato e realizzato insieme alla Dott.ssa Silvia di Michele e con una donazione anche presso il delicato reparto dell’Hospice Le Bouganville diretto dalla Dott.ssa Donatella Bosco. Inoltre, prenderà il via la donazione diretta in negozio: tutti i bambini con disabilità che vivono in una condizione di disagio economico familiare potranno recarsi direttamente presso il punto vendita aderente per ricevere il loro regalo di Natale.

Proprio per questo tutti sono ancora invitati a fare la propria parte e a donare sorrisi !!

L’associazione Carrozzine Determinate si dice fiera e orgogliosa di portare avanti questa speciale iniziativa e rivolge un sentito ringraziamento ai tantissimi amici, soci e sostenitori che, anno dopo anno, la rendono possibile.