"Dario sta impazzendo", nuovo singolo per I Malati Immaginari

I Malati Immaginari pubblicano “Dario sta impazzendo”, nuovo singolo in uscita il 19 dicembre. Un’uscita speciale, pensata per il periodo natalizio, fuori dal percorso discografico che condurrà all’album previsto nel 2026. Il brano arriva come una chiusura simbolica dell’anno e come un gesto diretto, intimo, rivolto a chi segue il progetto fin dalle origini.

La canzone nasce da una sessione di scrittura precedente, ma trova oggi la sua collocazione più naturale. “Dario sta impazzendo” è una ballad piano e voce, essenziale e frontale, costruita intorno all’interpretazione e alla forza della parola. Rispetto ai singoli più recenti, il brano mostra un lato più intimo e pop de I Malati Immaginari, mantenendo viva la stessa tensione emotiva che attraversa l’intero progetto.

Il testo affronta in modo esplicito il disallineamento dalla vita adulta. Racconta la difficoltà di riconoscersi nelle regole, nei ruoli e nelle aspettative sociali, il rifiuto di una crescita imposta, la sensazione di vivere costantemente fuori tempo massimo. Ne emerge un racconto diretto, senza protezioni, che trasforma l’instabilità in slancio vitale e in presa di coscienza.

Il titolo porta il nome dell’autore, voce e anima del progetto iMi, come scelta identitaria e narrativa. “Dario sta impazzendo” è un brano profondamente autobiografico, ma aperto e condivisibile. Parla a chi fatica a sentirsi adeguato, a chi percepisce la normalità come una gabbia, a chi continua a cercare una propria forma di equilibrio lontano dai modelli dominanti.

«Non è una canzone sulla paura di crescere, ma sulla difficoltà di riconoscersi in un’idea di vita adulta che non sentiamo nostra. A volte sentirsi persi è l’unica forma di lucidità possibile», racconta Dario Parascandolo (voce, chitarra, synth e piano). «Questo brano parla di noi e di quelli come noi. Siamo in tanti, ma spesso ci sentiamo soli», conclude il cantante.

L’uscita di dicembre dialoga in modo naturale con il clima del periodo, fatto di bilanci, memoria e ritorni emotivi. Il singolo rappresenta anche un momento importante per i fan storici del progetto. “Dario sta impazzendo” è una canzone suonata dal vivo da tempo, che oggi trova finalmente una forma definitiva e condivisa. Pur nella sua struttura più spoglia, il brano custodisce intatta la poetica de I Malati Immaginari, fatta di fragilità esposta, scrittura emotiva e bisogno di connessione. Una canzone che non cerca soluzioni, ma offre presenza.

