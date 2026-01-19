Snals Abruzzo, rinnovati gli organi statutari provinciali: per il Pescarese eletta Pamela Nardicchia

Si sono svolti nei giorni scorsi i congressi provinciali dello SNALS Abruzzo, chiamati al rinnovo degli organi statutari delle quattro segreterie territoriali della regione.

Al termine dei lavori congressuali sono stati confermati Segretari Provinciali:

* Maria Rosaria Lupi per la provincia di L’Aquila

* Pamela Nardicchia per la provincia di Pescara

* Amedeo Di Mascio per la provincia di Chieti

* Domenico Di Donato per la provincia di Teramo

Un passaggio che garantisce continuità, competenza ed esperienza alla guida delle strutture provinciali del sindacato.

«La riconferma dei Segretari Provinciali – dichiara Carlo Frascari, Segretario regionale dello SNALS Abruzzo – rappresenta un chiaro segnale di fiducia nel lavoro svolto in questi anni e nella capacità di rappresentare con serietà, equilibrio e determinazione il personale della scuola. In una fase complessa e delicata per il mondo dell’istruzione, lo SNALS continua a puntare su una presenza capillare e su una forte coesione territoriale».

«A tutti i Segretari confermati – aggiunge Carlo Frascari – va il mio augurio di buon lavoro per l’importante ruolo sindacale che li attende. Continueremo a operare insieme per tutelare i diritti dei lavoratori della scuola, rafforzare il dialogo con le istituzioni e dare risposte concrete alle esigenze della comunità scolastica abruzzese».

SNALS Abruzzo conferma così il proprio impegno a sostegno della scuola e del personale, nel segno della continuità e della responsabilità sindacale.