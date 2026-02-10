Montesilvano, le nuove 'sentinelle' scoprono le barriere e abbattono il pregiudizio

Grazie al sostegno della Farmacia Gangemi del dott. Massimo Gangemi di Montesilvano, di Kerakoll di Alessandro Di Luzio e dell’Abruzzo Cycling Team, il progetto “Sentinelle di Civiltà e di Felicità”, ideato e realizzato dal Cav. Claudio Ferrante in collaborazione con l’avv. Mariangela Cilli, è tornato anche in questo anno scolastico all’Istituto Comprensivo Ignazio Silone di Montesilvano, coinvolgendo quattro classi di quarta primaria.

Al termine di un percorso articolato in più giornate, si diplomeranno “sentinelle” quattro nuove classi, pronte a guardare il mondo con occhi più consapevoli, inclusivi e attenti ai diritti di tutti.

Il progetto ha preso avvio con un intenso momento di riflessione collettiva sul tema della felicità, che ha coinvolto bambini e insegnanti in un clima di ascolto profondo ed empatia. Il simbolico momento dell’abbraccio che ne è seguito ha rappresentato un vero e proprio esercizio di connessione emotiva, capace di creare un forte senso di comunità.

Con questa predisposizione emotiva, i bambini hanno affrontato insieme al Cav. Ferrante temi complessi ma fondamentali: il significato della disabilità, l’importanza di un linguaggio, la necessità di eliminare parole e stereotipi che diventano strumenti di esclusione. Attraverso esempi concreti e attività esperienziali, gli alunni hanno compreso come la disabilità nasce nelle barriere sociali e architettoniche che limitano la libertà e l’autonomia.

I concetti di diritti umani, discriminazione e accessibilità sono stati approfonditi insieme all’avv. Mariangela Cilli, preparando i bambini alla passeggiata empatica in carrozzina, svoltasi nei pressi della scuola. Un’esperienza forte e altamente formativa, che ha permesso agli alunni di sperimentare in prima persona le difficoltà quotidiane causate dalle barriere architettoniche presenti nella città.

«Sono felice e profondamente grato per la rinnovata fiducia che questa scuola ripone nel nostro progetto ormai da molti anni – ha dichiarato il Cav. Claudio Ferrante –. Continuare questo percorso educativo con l’Istituto Silone, significa investire concretamente in una cultura dell’inclusione che parte dai più piccoli. Un ringraziamento speciale va alla dirigente scolastica Roberta Martorella e a tutta l’équipe degli insegnanti, che con grande sensibilità e costante impegno rendono possibile la riuscita di ogni edizione del progetto».

Un sentito ringraziamento va anche alla ditta Artes Ortopedia per la fornitura delle carrozzine utilizzate durante la passeggiata empatica e a tutti i soci volontari dell’Associazione Carrozzine Determinate, che con la loro presenza garantiscono la sicurezza e la buona riuscita della passeggiata empatica.

Prossimo appuntamento per i giovanissimi studenti giovedì 12 febbraio per l’attività conclusiva e la consegna dei tanto agognati diplomi.

IL PRESIDENTE ASSOCIAZIONE CARROZZINE DETERMINATE - CLAUDIO FERRANTE