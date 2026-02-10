Il Conservatorio "Luisa D'Annunzio" di Pescara inaugura l’Anno Accademico 2025/2026 con un grande concerto sinfonico

Il Conservatorio di Musica "Luisa D'Annunzio" di Pescara è lieto di annunciare l'apertura ufficiale dell'Anno Accademico 2025/2026.

Per celebrare questo importante momento istituzionale, sabato 21 febbraio 2026, alle ore 18:00, l’Auditorium del Conservatorio (sito in Viale Bovio n°298) ospiterà il tradizionale Concerto d'Inaugurazione.

L’evento vedrà come protagonista l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio, eccellenza dell’istituto, guidata dalla sapiente bacchetta del Maestro Marco Moresco.

Ad arricchire la serata sarà la presenza del pianista Luigi Pio Quercia, vincitore della selezione riservata ai migliori allievi del Conservatorio. Il programma musicale scelto per l'occasione spazierà tra i capolavori di grandi compositori internazionali e italiani, proponendo musiche di M. Arnold, A. Di Iorio, E. Grieg e F. Liszt. L'invito al concerto giunge dal Presidente del Conservatorio, Guglielmo Lancasteri, e dal Direttore, Roberta De Nicola, che accoglieranno le autorità e la cittadinanza in questo momento di alta cultura e condivisione.

Per partecipare all'evento, è necessaria la prenotazione tramite il portale www.eventbrite.it