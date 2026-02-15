Rinnovato il direttivo della Pro Loco di Caprara a Spoltore: Marco Mazzocchetti Ã¨ il nuovo presidente

La Pro Loco di Caprara dâ€™Abruzzo a Spoltore annuncia ufficialmente il rinnovo dei propri vertici istituzionali. In data 2 febbraio 2026, l'associazione ha completato le procedure previste dallo statuto per il rinnovo delle cariche sociali, definendo la nuova composizione del Consiglio Direttivo che guiderÃ le attivitÃ sul territorio fino al 31 dicembre 2027.

Il nuovo Presidente, Marco Mazzocchetti, subentrato a Carlo Passeri, nel ringraziare per la fiducia dichiara: "Ãˆ un onore per me guidare questa associazione in una fase di rinnovata energia. Il nostro obiettivo principale sarÃ quello di valorizzare l'identitÃ di Caprara all'interno della cornice di Spoltore, creando momenti che possano coinvolgere tutte le generazioni e rafforzare il senso di comunitÃ attraverso la cultura e le tradizioni locali".

Anche l'Assessora alla Cultura, Nada Di Giandomenico, ha voluto esprimere il suo supporto per il nuovo corso dell'associazione: "Accogliamo con grande favore l'insediamento di questo nuovo direttivo, ringraziando l'uscente presidente Passeri che ha dato un grande contributo e continuerÃ a farlo come consigliere. La Pro Loco di Caprara rappresenta un tassello fondamentale per la vita culturale di Caprara e della stessa cittÃ di Spoltore e siamo certi che, attraverso una collaborazione costante e proficua, riusciremo a realizzare progetti di grande valore per tutto il nostro territorio".