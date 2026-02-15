San Valentino nel Parco delle Arti di San Silvestro

Pomeriggio di arte poetico-letteraria, il 14 febbraio, presso il Parco delle Arti di San Silvestro di Vittorina Castellano e Giorgio Ciampoli. Un luogo, a San Silvestro, che i proprietari hanno voluto destinare alla utilizzazione di tanti che possono esprimere la propria arte di poeti e poetesse declamando i loro scritti in un ambiente accogliente e positivo.

Il 14 febbraio, giorno dedicato allâ€™amore e agli innamorati, il tema Ã¨ stato proprio questo sentimento e i presenti si sono cimentati nella narrazione e interpretazione delle proprie poesie e anche in conversazioni e letture di testi teatrali.

Proprio le interpretazioni teatrali, curate da Vittorina Castellano che nella sua vita artistica Ã¨ stata curatrice di piÃ¨ce teatrali, oltre che scrittrice di romanzi e anche attrice, sono state il pezzo forte del pomeriggio. Il tema Ã¨ stato lâ€™interpretazione dei personaggi del film Henry ti presento Sally nel momento della loro conoscenza e della solitaria dichiarazione dâ€™amore del protagonista. Ma, la cosa piÃ¹ accattivante Ã¨ stata la traduzione dei testi in dialetto locale, fatta sempre da Vittorina Castellano, che ha dato una dimensione diversa e divertente dei dialoghi.

Presente anche lo storico Licio Di Biase che ha parlato del libro, per il quale ha curato la presentazione, Fra Serafino e il Viaggio negli Abruzzi, dove si narra la storia di Fra Serafino Razzi, verso la fine del 500, resoconto dei viaggi nellâ€™Abruzzo a cura di Benedetto Cardei.

Gli interpreti e protagonisti sono stati per la Poesia, il Teatro e le conversazioni, Vittorina Castellano, Giulia Anna Cerretani, Giorgio Ciampoli, Rita Brandimarte, Paolo Palumbo, Lucia Di Pietro, Rita Tundo, Francesco Ciccarelli, Annamaria Di Lorenzo, Maria Naccarella, Tommasa Primavera, Leda Panzone, Lucio Vitullo, Sandra De Felice, Dante Marianacci, Emilio Marcone, Sonia Pedroli, Tina Troiano, Assunta Di Cintio. Arduino Tucci, Annarita Di Paolo, Patrizia Splendiani.