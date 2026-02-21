ANP–CIA Abruzzo: Valterio Paolucci è il nuovo presidente regionale

Passaggio di testimone ai vertici di ANP–CIA Abruzzo, l’associazione che rappresenta i pensionati di CIA Agricoltori Italiani. Nel corso della IX Assemblea Elettiva regionale, svoltasi oggi all’Aurum di Pescara, è stato eletto nuovo presidente Valterio Paolucci, che subentra dopo quattro anni alla guida di Giuseppe De Blasiis.

L’Assemblea, intitolata “Un nuovo patto sociale per pensioni, salute, aree interne e invecchiamento attivo”, ha rappresentato un momento di confronto e partecipazione per i pensionati agricoli abruzzesi, chiamati oggi a svolgere un ruolo sempre più centrale nelle comunità rurali e nelle aree interne della regione.

Ad aprire i lavori, moderati dal direttore CIA Abruzzo, Mariano Nozzi, è stato il presidente uscente Giuseppe De Blasiis, che ha ripercorso il lavoro svolto nel mandato 2022–2026, sottolineando l’importanza di un’associazione capace di rappresentare non solo le istanze previdenziali, ma anche le esigenze sociali e territoriali dei pensionati agricoli. A seguire l’intervento del presidente regionale CIA Abruzzo, Nicola Sichetti.

Ampio spazio è stato dedicato ai temi della sanità di prossimità e della qualità della vita nelle aree interne. Il focus “Presidiare il territorio, prendersi cura delle persone: il ruolo della sanità di prossimità nell’Abruzzo interno” ha visto l’intervento di Felice Mucilli, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Clinica Chirurgica Generale e Toracica presso l’Università “G. d’Annunzio”.

Un secondo momento di approfondimento ha riguardato l’isolamento sociale degli anziani come priorità di salute pubblica, con il contributo di Gianna Paola Di Virgilio, presidente regionale di Auser Abruzzo ODV APS, che ha richiamato la necessità di rafforzare le reti territoriali e i servizi di prossimità.

Le conclusioni della sessione pubblica sono state affidate a Matteo Valentino, vicepresidente nazionale ANP–CIA, che ha ribadito il valore dell’associazione nel promuovere un welfare più equo e vicino ai territori.

Nel suo intervento programmatico, il neo-eletto presidente Valterio Paolucci ha richiamato con forza il tema della dignità delle pensioni e della tutela del potere d’acquisto, sottolineando come l’erosione del valore reale degli assegni previdenziali rappresenti una delle principali criticità per migliaia di pensionati.

Paolucci ha posto al centro del mandato la difesa del diritto alla salute, chiedendo un rafforzamento strutturale della sanità pubblica e una maggiore presenza dei servizi nelle aree interne, dove la carenza di presidi sanitari e servizi essenziali rischia di accentuare isolamento e fragilità sociale.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al tema dell’invecchiamento attivo, inteso non come semplice assistenza ma come valorizzazione del ruolo sociale degli anziani, custodi di memoria, competenze ed esperienza al servizio delle nuove generazioni e delle comunità locali.

La sessione interna ha quindi proceduto al rinnovo degli organismi dirigenti regionali, confermando ANP–CIA Abruzzo come punto di riferimento per i pensionati agricoli della regione.

La giornata si è conclusa con un momento conviviale, nel segno della continuità e dell’impegno condiviso per costruire un nuovo patto sociale capace di garantire coesione, diritti e servizi alle comunità rurali abruzzesi.