Salmo in concerto a Montesilvano nell'estate 2026

Il lungomare di Montesilvano si conferma l’ombelico della musica Live per l’estate 2026. Il Comune di Montesilvano, in collaborazione con Best Eventi, annuncia ufficialmente il terzo grande protagonista del MAREA Festival: il pioniere del rap italiano, Salmo, approderà sul palco del Lungomare Aldo Moro il prossimo 28 agosto alle ore 21:15.

​Dopo i Negramaro e Alfa, il cartellone si arricchisce di un artista capace di rivoluzionare i canoni del genere. Salmo porterà in Abruzzo tutta l’energia del suo nuovo progetto artistico, trainato dal singolo “CRACKERS”, antipasto dell’attesissimo album “HELLVISBACK 10 YEARS LATER” (in uscita il 3 aprile per Sony Music Italy), che celebra il decennale del suo disco cult proiettandolo verso nuove sfide creative.

​

​Il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, esprime grande soddisfazione per il percorso intrapreso dalla rassegna: ​"Con gli assessori Alessandro Pompei e Corinna Sandias, abbiamo già dato il via alla programmazione per l’estate 2026 con l'obiettivo di superare lo straordinario successo della scorsa edizione. L'arrivo di Salmo, dopo gli annunci di Negramaro e Alfa, conferma la caratura internazionale del Marea Festival. Siamo orgogliosi di ospitare un artista di questo calibro, capace di attrarre un pubblico trasversale e di diverse generazioni. Questo concerto non è solo un evento musicale, ma un tassello fondamentale della nostra strategia turistica: Montesilvano si conferma una città viva, dinamica e punto di riferimento per i grandi eventi live in Italia."

​

​Il concerto di Montesilvano, prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con il Comune di Montesilvano, promette di essere un’esperienza visiva e sonora senza precedenti, caratterizzata da quell'estetica cruda e magnetica che da sempre contraddistingue l'artista sardo. I biglietti sono in vendita da ieri sul circuito TicketOne.it e dalle 11 di mercoledì 25 febbraio saranno disponibili anche sui circuiti Ticketmaster.it e Ciaotickets.com.