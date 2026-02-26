Ammi Donne per la Salute: incontro sulla longevità umana

25 febbraio, presso i locali della Fondazione La Rocca di Pescara, si è tenuto un interessante incontro organizzato dall’associazione AMMI Donne per la Salute di Pescara dal titolo: Longevity, come invecchiare in salute. Ospite e relatore i prof Estevano Gargano che ha parlato di: Il ruolo del Microbiota regista occulto della longevità umana.

La Presidente dell’associazione Gemma Andreini ha introdotto il tema dell’incontro presentando il relatore che attualmente esercita la sua attività clinica sia nell’ambito della chirurgia addominale, sia nell’ambito della gastroenterologia e sia in ambito chirurgico. In qualità di Chirurgo e Gastroenterologo collabora con il Maria Cecilia Hospital di Cotignola (Emilia-Romagna).

L’argomento è attuale e di notevole importanza e il prof. Gargano Consapevole ha parlato del ruolo cardine dell'intestino quale "secondo cervello" e della sua importanza nella funzionalità del sistema immunocompetente. La sua ricerca clinica è stata focalizzata sullo studio della variegata espressione clinica delle patologie delle mucose intestinali.

Il prof Gargano nel presentare l’argomento, in relazione alle patologie intestinali, ha detto:

“Esse interagiscono attraverso enterormoni, nervo vago, sistema nervoso enterico e sistema linfoide immunocompetente con l'intero organismo e, in particolare, con il sistema nervoso centrale e periferico. Le capacità fisiche motorie e cognitive individuali possono essere condizionate dall'alterazione dell'equilibrio di tale sistema. Sia nei pazienti “più fragili” con alterazioni della tolleranza immunitaria che nelle persone al di sopra dei sessant’anni si possono manifestare sintomatologie cliniche sistemiche, intestinali, cerebrali e psicomotorie. L’assorbimento anomalo intestinale di allergeni e sostanze tossiche provoca una infiammazione sistemica sub-clinica, L'aumento dei radicali liberi e/o la ridotta capacità alla loro metabolizzazione determinano dei danni, a volte irreversibili, sulle membrane cellulari e sui processi biochimici che sono alla base della vita quotidiana con conseguente decadimento degli organi. L’intera attività biochimica dell’organismo è condizionata dal buon funzionamento dell'apparato gastrointestinale e dalla capacità da parte della sua mucosa di esprimere le sue fisiologiche funzioni”.

La sala era gremita di persone che hanno molto apprezzato la relazione del prof. Gargano ponendo numerose domande.

La conclusione dell’informazione è che è inutile spendere soldi per integratori o altri medicinali che non verranno assimilati da un intestino malato, bisogna prima curare tutte le patologie delle quali si soffre e che si ripercuotono sul funzionamento dell'intestino (es: diabete) danneggiando il Microbiota e solo in seguito aiutarsi introducendo integratori specifici.