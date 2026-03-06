'Fiocchetto Lilla 2026', il Centro di Ascolto e Servizi Assistenziali ETS lancia un contest fotografico per sensibilizzare sui disturbi alimentari

In occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui Disturbi della Nutrizione e dellâ€™Alimentazione, il C.A.S.A. â€“ Centro di Ascolto e Servizi Assistenziali ETS promuove un contest fotografico sui social network con lâ€™obiettivo di diffondere informazione, consapevolezza e attenzione su un tema sempre piÃ¹ attuale e diffuso, soprattutto tra i piÃ¹ giovani.

Lâ€™iniziativa nasce per coinvolgere la comunitÃ e stimolare una riflessione collettiva attraverso il linguaggio immediato delle immagini.

Partecipare Ã¨ semplice: gli utenti possono pubblicare una foto su Instagram taggando il profilo del Centro e utilizzando lâ€™hashtag dedicato, oppure inviare lâ€™immagine tramite Messenger sulla pagina Facebook del Centro, dove verrÃ ripubblicata con tag.

Il contest resterÃ aperto fino alle ore 23:59 del 15 marzo 2026 e la fotografia che riceverÃ il maggior numero di like, nel rispetto delle modalitÃ di partecipazione, riceverÃ un dono simbolico da parte dellâ€™associazione.

Il C.A.S.A. â€“ Centro di Ascolto e Servizi Assistenziali ETS Ã¨ una realtÃ impegnata da anni nella prevenzione, nellâ€™ascolto spicologico gratuito e porfessionale e nel supporto alle persone che vivono situazioni di fragilitÃ . Attraverso attivitÃ di informazione, progetti educativi, servizi di ascolto e iniziative di sensibilizzazione sul territorio, il Centro promuove il benessere psicologico e sociale, con particolare attenzione ai Disturbi della Nutrizione e dellâ€™Alimentazione.

Â«I disturbi del comportamento alimentare sono patologie complesse che coinvolgono la sfera fisica, psicologica e relazionale della personaÂ», spiega Melania Di Nardo (nella foto), referente dei progetti del C.A.S.A.ed esperta in disturbi del comportamento alimentare. Â«Parlarne Ã¨ fondamentale per abbattere il silenzio e lo stigma che spesso circondano queste problematiche. Anche iniziative come un contest fotografico possono diventare strumenti utili per stimolare il dialogo e favorire una maggiore consapevolezza, soprattutto tra i giovaniÂ». Â«Il nostro impegno â€“ conclude la psicoterpeuta Di Nardo â€“ Ã¨ quello di promuovere informazione, ascolto e prevenzione, affinchÃ© sempre piÃ¹ persone possano riconoscere i segnali di disagio e trovare spazi sicuri in cui chiedere aiutoÂ».

Le regole sono semplici

Per Instagram 1. Pubblica la tua foto sul tuo profilo (profilo pubblico) 2. Tagga @centrodiascoltochieti 3. Usa lâ€™hashtag #ConcorsoDCA2026centrodiascoltochieti 4. Invita il Centro come Collaboratore del post Una volta accettata la collaborazione, la foto apparirÃ anche sul nostro profilo.

Per Facebook 1. Inviaci la tua foto su Messenger 2. la ripubblicheremo noi taggando il tuo nome 3. Accetta il tag. N.B. Scadenza: 15 marzo 2026 alle ore 23:59.

Attraverso questa iniziativa, C.A.S.A. rinnova il proprio impegno nella diffusione di una cultura della prevenzione e dellâ€™attenzione alla salute mentale, invitando cittadini, studenti e utenti dei social a partecipare e contribuire alla diffusione del messaggio del Fiocchetto Lilla.